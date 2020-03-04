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رياضة

البنك الأهلي يواصل استعداداته قبل مواجهة طهطا

الأربعاء 04/مارس/2020 - 06:04 م
البنك الأهلي
البنك الأهلي
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رباب الهوارى
تعود الحياة مرة أخرى للملاعب مجموعة الصعيد عقب التوقف حيث تنطلق الجولة 17 الأحد القادم فى الثالثة عصرًا.

ويستضيف البنك الأهلى صاحب الترتيب الثاني برصيد 32 نقطة بقيادة فنية لعيد مرازيق فريق طهطا المنتشي بانتصاره متتاليين على كل من الفيوم والتليفونات بنفس النتيجة 2/1 بقيادة فنية جديدة للمدير الفنى مصطفى حكيم عقب رحيل المدير الفنى السابق اسامة البلم الذى صعد بالفريق من القسم الثالث الى الممتاز ب.

حيث لم يحقق الفريق الطهطاوى اى انتصار فى 14 اسبوعا وكانت الجولة 15 و16 وش السعد على الجماهير الطهطاوية ويحتل الفريق المركز11 برصيد 10 نقاط وله من الاهداف  9 منهم 4 اهداف اخر مبارتين احرزهم كل من فاللو السنغالى وهيثم شعبان وعمرو خالد وعبد الرحمن حسن وعليه من الأهداف 23.

وقد استعد فريق البنك الاهلى لهذه المواجهة بمبارتين وديتين امام كلا من سيراميكا وجولدى شارك فيها جميع اللاعبين المقيدين بقائمة الفريق 
وقد صرح المدير الفنى لفريق البنك الاهلى عيد مرازيق ان مباراة طهطا أكثر المباريات صعوبة خاصة بوجود جهاز جديد حقق انتصارين متتاليين بينهم لقاء خارج الديار امام الفيوم وايضا على ملعبه أمام القوى تليفونات بنى سويف.

ومما يزيد من صعوبة اللقاء رغبتنا القوية للعودة من جديد الى القمة التى فقدناها الأسبوع الماضى وأكد ان الفرص متاحة للجميع لنيل بطاقة التأهل للممتاز.

الجولة 17
بترول اسيوط x الألومنيوم
الإعلاميين x بنى سويف
ديروط x المنيا
الفيوم x سوهاج
التليفونات x شبان قنا
البنك الاهلى x طهطا
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