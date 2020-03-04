5 أقسام للعزل بحميات بنها.. حقيقة ظهور كورونا في القليوبية

نفت الأجهزة المعنية والصحية بالقليوبية ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعى وأحد المواقع الإلكترونية بوجود حظيرة مواشي بأحد مناطق مدينة طوخ تهدد بنشر فيروس كورونا بين الأهالي.





وأكدت البيانات الرسمية الصادرة من مديريتي الصحة والطب البيطري والأجهزة الأمنية عدم صحة ما تردد جملة وتفصيلًا، وحذرت مروجي الشائعات ومثيري الذعر بين المواطنين من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم.





وأكد الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية ان ما تردد عن اكتشاف حالتي اشتباه لفيروس كورونا المستجد داخل مستشفى النيل للتأمين الصحي بشبرا الخيمة سنهما 38 و45 عامًا غير صحيح على الإطلاق حيث تردد أن المستشفي أبلغ وزارة الصحة عن هاتين الحالتين.





وأكد "الطباخ" أن الوزارة ومنظمة الصحة العالمية تعدان بياناً رسمياً كل يوم للإعلان عن حالات الاشتباه الجديدة بالفيروس، مشيرا الى أن الحالتين أصيبتا بالأنفلونزا الموسمية وهو ما ثبت من التحاليل والمسحات، لافتا الى أنه لا يوجد مبرر للتكتم على أي إصابات وأن المحافظة آمنة تمامًا من أى أمراض أو أوبئة.





وأضاف أن المديرية اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية للتصدي لأي طوارئ، وأنها تعمل على رصد جميع الأمراض التنفسية بجميع مستشفياتها على مستوى المحافظة.





وأعلن عن جاهزية 5 أقسام للعزل بحميات بنها، وطوخ، وقليوب، وبهتيم، وشبين القناطر، لمواجهة فيروس كورورنا المستجد والكشف المبكر عن الأمراض التنفسية.





وأضاف أن الغرفة الوقائية التابعة لمديرية الصحة والسكان بالقليوبية وجميع الإدارات الصحية على مستوى المديرية والبالغ عددها 11 إدارة، تعمل على مدار 24 ساعة لترصد الحالات بجميع الأوقات.