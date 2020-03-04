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محافظات

محافظ الدقهلية: المرأة نصف المجتمع واللبنة الأساسية في بناء الأسرة

الأربعاء 04/مارس/2020 - 05:29 م
الدكتور أيمن مختار
الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
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همت الحسينى
عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم اجتماعًا بالمجلس القومي للمرأة بحضور الدكتورة فرحة الشناوي المقرر العام لفرع المجلس القومي للمرأة بالدقهلية وأعضاء المجلس .

وذلك في إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالمرأة صحيًا وثقافيًا واجتماعيًا ووضعها في مكانتها التي تليق بها.

وأكد "مختار " أن المرأة  نصف المجتمع وكل دعمي لها  لأنها اللبنة الأساسية في بناء الأسرة فهي التي تقوم الليل والنهار من أجل أسرتها فبدون المرأة لا وجود للمجتمع .

وقد استمع محافظ الدقهلية خلال الاجتماع الي شرح تفصيلي عن نشاط فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة في المجالات المختلفة والتي تتمثل في التوعية والتثقيف بكل ما يتعلق بقضايا وحقوق المرأة وأيضًا حملات طرق الأبواب في القري والنجوع لرفع الوعي لدي المرأة المعيلة بالإضافة إلي إقامة معارض لتسويق منتجات المرأة المعيلة وذوي ريادة الأعمال للتمكين الاقتصادي للمرأة.

وتناول الاجتماع عدة موضوعات منها تطوير قرية طمي الزهايرة بالسنبلاوين قرية أم كلثوم وتحويل منزلها التي تربت فيه الي مزار سياحي للمترددين علي القرية من عشاق سيدة الغناء العربي .

وأشاد المحافظ بدور الرائدات الريفيات في توعية المرأة في مختلف قري ونجوع ومراكز المحافظة مشيدًا بدور المجلس القومي للمرأة التثقيفي والتنويري لسيدات مصر .

ووجه مختار بضرورة الاهتمام بشكاوي ومتطلبات المرأة الدقهلاوية والعمل الجاد علي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحل المشكلات وتحقيق متطلبات المرأة مشيرًا لأهمية تنفيذ ربط الكتروني بين فرغ المجلس القومي للمرأة بالدقهلية والمركز التكنولوجي الجديد لتلقي الشكاوي والرد عليها.

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