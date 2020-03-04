إيبارشية ميت غمر تنظم دورات تدريبية ضمن مشروع 1000 معلم كنسي.. صور

نظمت إيبارشية ميت غمر ، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، الدورة التدريبية للمرحلة الثانية من مشروع ١٠٠٠ معلم كنسي، بكنيسة الشهيد مار جرجس بميت غمر.





وقدم الآباء كهنة الإيبارشية الذين تدربوا ببرنامج قداسة البابا تواضروس الثاني لتطوير التعليم الكنسي "جدد أيامنا كالقديم.. تراث كنيستنا روح وحياة"، على مدار أيام الجمعة من كل أسبوع، عددًا من المحاضرات وورش العمل المستقاة من مصادر التعليم الكنسي الخمسة التي تدربوا على استخدامها في المرحلة الأولى من المشروع.





وقدم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، العزاء لنيافة الأنبا ثاوفيلس أسقف إيبارشية منفلوط ولمجمع كهنة الإيبارشية في نياحة شيخ كهنة الإيبارشية الأب القمص أندراوس القمص يوحنا.





وقدم البابا تواضروس الثاني العزاء لشعب كنيسته ة ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.





ومن المقرر أن يلقي قداسة البابا تواضروس عظته الأسبوعية مساء اليوم الأربعاء من كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.