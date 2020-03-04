ضبط وإعدام 9 أطنان مخللات فاسدة بمصنع في بلبيس .. صور

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية ، أنه يجرى متابعة مكثفة للمنشآت الغذائية بالمحافظة وضبط المخالف منها حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين .





وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه قامت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية بشن حملة علي المصانع والمنشآت الغذائية بمركز بلبيس ، أسفرت جهود الحملة عن ضبط ٩ طن مخللات بواقع 60 برميلا، زنة البرميل ١٥٠ كجم ، وذلك لعدم وجود أي بيانات عليها.





كما تم إعدام طن و200 كجم عبارة عن ٦ براميل هوالك إنتاج مخللات ، وعدد ٦٠٠ علبة مخلل "زيتون ، فلفل ، وليمون" لوجود تغير في خواصها الطبيعية ، وتم سحب العينات اللازمة وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي ، وتحرير المحاضر للمخالفات المضبوطة





وأكد الدكتور هشام مسعود علي استمرار تكثيف الجهود المبذولة من إدارة مراقبة الأغذية علي مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين حفاظًا علي الصحة العامة.





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