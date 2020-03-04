قبل مواجهة الأهلي.. سموحة يفوز على الحمام بهدف ناصر ماهر

تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة على فريق الحمام بهدف نظيف في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم، في إطار استعدادات الفريق لاستئناف مباريات الدورى العام.





أحرز هدف المباراة الوحيد اللاعب ناصر ماهر ، ويواجه سموحة في السابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء المقبل فريق الأهلى على ملعب استاد القاهرة، في مستهل مباريات الفريق بالدور الثانى لمسابقة الدورى الممتاز.





بينما يستعد فريق الحمام لمواجهة فريق الحمام يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 17 من مسابقة دورى القسم الثاني لمجموعة بحرى حيث يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب المجموعة برصيد 17 نقطة .