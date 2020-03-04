إبراهيم رضوان يكتب : تحية لهؤلاء

- مع أني لا أحب الكتابة مرتين عن شخص واحد ، إلا أن أفعال وأعمال د. عناني إسماعيل مدير فرع شمال غرب الدلتا للتأمين الصحي بالإسكندرية تجبرني على الكتابة عنه بدل المرة عشرات المرات ، إنه الرجل المناسب في المكان المناسب ، بابه وقلبه مفتوحان لكل صاحب حاجة ، لا يرد مريضا، بل يقف بنفسه على كل كبيرة وصغيرة في مستشفيات التأمين الصحي بالفرع ، فلسفته في الحياة " أسعد الناس من أسعد الناس " ، يعلم جيدا أن المرض ذل واحتياج ، ولكنه بمثابة البلسم لكل محتاج ، أبارك للدكتور عماد كاظم، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي على وجود هذا الرجل في منظومة التأمين الصحي التي نحتاجها جميعا وتخدم شريحة كبيرة من الشعب بكل اقتدار ..





- الحرب الإلكترونية التي يتعرض لها يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية ، حرب ظالمة ، فهو رجل يبذل كل مساعيه لضمان سير العملية التعليمية كما ينبغي ، إنه رجل مهذب ، عف اللسان ، لا يجلس على مكتبه طوال اليوم ، تجده في المدارس، بين صفوف الطلاب في طابور الصباح ، يبحث عن حلول للمشاكل ، ومنذ وصوله الي هذا الموقع مع بداية العام الدراسي ، وهو يتعرض لحرب شرسة من أصحاب المصالح الذين حولوا التعليم الي "سبوبة" ، وأطلقوا شرورهم لإبتزاز الطلاب الغلابة ، رجائي الوحيد منه أن يكشر عن أنيابه ولا يكون مرتعش اليد في مواجهة الخصوم ..





- هشام سعيد نائب رئيس مجلس الإدارة والأمين العام لمعهد العجمي العام للعلوم الإدارية أثبت أنه رجل من الطراز الأول بتنظيم مؤتمر شباب الباحثين الأول بالتعاون مع كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية ، الشباب المشارك في المؤتمر قدم رؤية بحثية في كثير من المجالات التي تؤكد أن بلادنا بخير ، وأن شبابها ثروتها الحقيقية ، هنيئا لهشام سعيد هذا المجهود الكبير الذي أدهش كل الحاضرين والمشاركين ..





- عبدالله عثمان رئيس النادي النوبي العام بالإسكندرية ، يقدم جهودا كبيرة لخدمة أبناء وأهالي النوبة في المدينة والبالغ عددهم 600 الف نسمة ، أهالي النوبة يتميزون بسمات رائعة اهمها الصدق والامانة والإخلاص ، وعبدالله عثمان استغل هذه الصفات ليجمع أهالي النوبة في بوتقة واحدة على حب الوطن ، أهالي النوبة يقدمون لوحة رائعة من الوطنية والتضحية بدأت بترك منازلهم من أجل بناء السد العالي ، أهالي النوبة قلوبهم بيضاء نقية بغض النظر عن لون بشرتهم ..