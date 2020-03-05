شلبي: استراتيجيتنا تقوم على دعم ريادة الأعمال والتعليم ركيزتين أساسيتين للتنمية المجتمعية

فى إطار احتفالية BT100 فازت شركة تطوير مصر بجائزة BT100 كأفضل مطور عقاري في مصر لدورها البارز والأكثر تأثيرا في أنشطة المسؤولية المجتمعية وريادة الأعمال، ويذكر أن هذه الجائزة هي الجائزة الثانية التي تحصل عليها تطوير مصر من جوائز BT100 ، ففي عام 2018.





وتم منح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، د. أحمد شلبى ، كجائزة لكونه أحد أهم الشخصيات المؤثرة في القطاع العقاري.





استطاعت الشركة الاحتفاظ بمستوى تصاعدي فيما يتعلق بدورها في مبادرات المسؤولية المجتمعية وريادة الأعمال على مدار العامين الماضيين، وأحرزت الكثير من التقدم في تلك المجالات مما جعلها مؤهلة للحصول على جائزة أخرى في حفل كبير يقام سنويًا لتوزيع جوائز لمستحقيها، والذى تم خلاله إلقاء الضوء على شركة تطوير مصر كشركة تطوير عقاري جديدة، لم يتجاوز عمرها في السوق العقاري ستة سنوات، استطاعت خلالها أن تكون لها بصمة واضحة في أنشطة ومبادرات المسؤولية المجتمعية، وإثراء بيئة ريادة الأعمال في مصر، من خلال تشجيع روح المبادرة والابتكار لم تكن هذه الجائزة مفاجأة للحاضرين، حيث أن شركة "تطوير مصر" نشأت بفكر ريادة الأعمال لكون القائمين عليها رواد أعمال .





وقال الدكتور أحمد شلبي، أن الشركة استطاعت خلال وقت قصير ان تصبح لاعبًا رئيسيًا في السوق العقاري المصري من خلال التركيز منذ يومنا الأول على توظيف الابتكار في جميع أعمالنا، وحرص فريق العمل في تطوير مصر على أن يقدم فكرة جديدة ومبتكرة في كل مشروع من مشروعاتنا لتكون بمثابة عنصر تميز للمشروع وتعمل على إظهاره بصورة بارزة وسط هذا الزخم الكبير من مشروعات التطوير العقاري فى مصر، موضحا ان الشركة اعتمدت في تشكيل فريق العمل بها أن يكون من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 45 عامًا، وهو ما جعلها شركة شابة قادرة دائما على التطوير والتحديث وتقديم كل ما هو جديد في مجالات وأنشطة الشركة .





أضاف شلبي أن شركة تطوير مصر ومنذ انطلاقها تبدى اهتماما خاصًا بالتعليم وريادة الأعمال كركيزتين أساسيتين لأنشطتها المجتمعية، وحريصة على أهمية خلق منظومة متكاملة لدعم رواد الأعمال لدورها البارز فى تطور المجتمعات والمساهمة بشكل فعال فى تحسين أداء اقتصاد تلك المجتمعات واعانتها على تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا الى ان استراتيجية تطوير مصر منذ نشأتها تقوم على دعم ريادة الأعمال والابتكار لذا أطلقنا مسابقة الابتكار السنوية، كبداية وانطلاقة أولى لجهود الشركة المتواصلة في إطلاق وتنفيذ العديد من المبادرات الساعية لتمكين الشباب المصري في مجالات متعددة.



