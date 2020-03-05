AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

شلبي: استراتيجيتنا تقوم على دعم ريادة الأعمال والتعليم ركيزتين أساسيتين للتنمية المجتمعية

الخميس 05/مارس/2020 - 03:25 ص
شلبي
شلبي
Advertisements
آمنة عبدالعظيم

فى إطار احتفالية BT100 فازت شركة تطوير مصر بجائزة BT100 كأفضل مطور عقاري في مصر لدورها البارز والأكثر تأثيرا في أنشطة المسؤولية المجتمعية وريادة الأعمال، ويذكر أن هذه الجائزة هي الجائزة الثانية التي تحصل عليها تطوير مصر من جوائز BT100 ، ففي عام 2018.


وتم منح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، د. أحمد شلبى ، كجائزة لكونه أحد أهم الشخصيات المؤثرة في القطاع العقاري.


استطاعت الشركة الاحتفاظ بمستوى تصاعدي فيما يتعلق بدورها في مبادرات المسؤولية المجتمعية وريادة الأعمال على مدار العامين الماضيين، وأحرزت الكثير من التقدم في تلك المجالات مما جعلها مؤهلة للحصول على جائزة أخرى في حفل كبير يقام سنويًا لتوزيع جوائز لمستحقيها، والذى تم خلاله إلقاء الضوء على شركة تطوير مصر كشركة تطوير عقاري جديدة، لم يتجاوز عمرها في السوق العقاري ستة سنوات، استطاعت خلالها أن تكون لها بصمة واضحة في أنشطة ومبادرات المسؤولية المجتمعية، وإثراء بيئة ريادة الأعمال في مصر، من خلال تشجيع روح المبادرة والابتكار لم تكن هذه الجائزة مفاجأة للحاضرين، حيث أن شركة "تطوير مصر" نشأت بفكر ريادة الأعمال لكون القائمين عليها رواد أعمال.


وقال الدكتور أحمد شلبي، أن الشركة استطاعت خلال وقت قصير ان تصبح لاعبًا رئيسيًا في السوق العقاري المصري من خلال التركيز منذ يومنا الأول على توظيف الابتكار في جميع أعمالنا، وحرص فريق العمل في تطوير مصر على أن يقدم فكرة جديدة ومبتكرة في كل مشروع من مشروعاتنا لتكون بمثابة عنصر تميز للمشروع وتعمل على إظهاره بصورة بارزة وسط هذا الزخم الكبير من مشروعات التطوير العقاري فى مصر، موضحا ان الشركة اعتمدت في تشكيل فريق العمل بها أن يكون من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 45 عامًا، وهو ما جعلها شركة شابة قادرة دائما على التطوير والتحديث وتقديم كل ما هو جديد في مجالات وأنشطة الشركة.


 أضاف شلبي أن شركة تطوير مصر ومنذ انطلاقها تبدى اهتماما خاصًا بالتعليم وريادة الأعمال كركيزتين أساسيتين لأنشطتها المجتمعية، وحريصة على أهمية خلق منظومة متكاملة لدعم رواد الأعمال لدورها البارز فى تطور المجتمعات والمساهمة بشكل فعال فى تحسين أداء اقتصاد تلك المجتمعات واعانتها على تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا الى ان استراتيجية تطوير مصر منذ نشأتها تقوم على دعم ريادة الأعمال والابتكار لذا أطلقنا مسابقة الابتكار السنوية، كبداية وانطلاقة أولى لجهود الشركة المتواصلة في إطلاق وتنفيذ العديد من المبادرات الساعية لتمكين الشباب المصري في مجالات متعددة. 


وسعينا من خلال هذه المسابقة إلى خلق بيئة تنافسية حقيقية للمتسابقين عكست قدرتهم الإبداعية بشكل يؤكد عزمنا على الاستمرار في الاستثمار في تنظيم هذه المسابقة لتشجيع رواد الأعمال على المشاركة والفوز في المسابقة ليس فقط من مصر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التعليم العالي تعلن خطة عام 2020

تعرف على استراتيجية وزارة التعليم العالي لتطوير البحث العلمي في 2020

خالد عبد الغفار يستعرض خطة وزارة التعليم العالي خلال عام 2020 .. فيديو

اتفاقية بين وزارة الاتصالات السعودية و«منشآت» لتهيئة مراكز الابتكار للطلاب ورواد الأعمال رقميًا

العامة للاستثمار تدعم رواد الأعمال في الشركات الناشئة بالسعودية

هالة السعيد: الشركات الناشئة ترسم مشهدًا اقتصاديًا جديدًا في مصر

ترشيحاتنا

مشهد صادم.. مصاب بكورونا في إيران يصارع الموت في الشارع

قرار جديد.. رفع الإيقاف عن كهربا عقب مواجهة صن داونز فى إياب دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل

الكرملين: بوتين محمي من فيروس كورونا

لغز القارة السمراء.. العلماء في حيرة من عدم انتشار كورونا بأفريقيا.. وتستر الحكومات مستحيل

مفاجأة.. كارتيرون يستبعد مصطفى فتحي من حساباته لأسباب أخلاقية.. تفاصيل

الزمالك يتراجع عن مضاعفة مكافأة السوبر الأفريقي والمصري .. لهذا السبب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كورونا ينقسم إلى نوع أشد فتكا.. ويمكنه الانتشار في البول والبراز أو الغازات

متنوعة وغير تقليدية.. شاهد تصميمات شانيل بـ أسبوع الموضة في باريس

رئيس نادي الرحلات يؤكد مشاركة السيارات الكلاسيكية في معرض Automech Formula القادم