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توك شو

شرطيان بأمريكا ينقذان رجلا من شاحنة على وشك الانفجار.. فيديو

الأربعاء 04/مارس/2020 - 05:30 م
سيارة منفجرة
سيارة منفجرة
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البهى عمرو

عرضت قناة روسيا اليوم تقرير فيديو، يوضح قيام رجلين من شرطة نيو جيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، ينقذان سائقا من شاحنته المحترقة، التى كادت تنفجر وهو بداخلها.

وجاء في الفيديو أن الشرطيين استطاعا إنقاذ السائق قبل أن تنفجر السيارة.


وقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل فيديو لشرطيين يقومان بإنقاذ رجل من شاحنة مشتعلة وكادت  تنفجر في أحد شوارع مقاطعة نيو جيرسي الأمريكية.

ويظهر في الفيديو الشرطي يلحظ شاحنة تحترق بعد أن كان يتحدث مع أحد سائقي السيارات على جانب الطريق، فينطلق لإنقاذ السائق من الشاحنة المشتعلة قبل أن تنفجر وهو بداخلها.

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