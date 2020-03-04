محافظ الفيوم يتابع سير العمل في مديريتي التضامن والشباب.. صور

فاجأ الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، مقر مديريتي التضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة بجولة تفقدية، للوقوف على سير العمل والآداء بمختلف الإدارات، وكذلك مناقشة العاملين حول مطالبهم ومقترحاتهم لتوفير بيئة عمل مناسبة لتنفيذ المهام والأعمال المنوطة بهم على الوجه الأكمل، فضلًا عن الإلتقاء بالمواطنين المترددين على تلك المديريات، مؤكد على أن خدمة المواطن على رأس أولوياته.





أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ تفقد مختلف إدارات مديرية التضامن الاجتماعي بحضور إيمان أحمد زكي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، وناقش العاملين واستمع لمطالبهم واحتياجاتهم لدراستها والعمل على توفير بيئة عمل مناسبة لهم، ووجه باحضار المخطط الهندسي وتصميم مقر المديرية لترتيب المبنى إداريًا بالشكل المناسب وتوفير الاحتياجات، فضلًا عن توفير خط سير للمواصلات لخدمة العمال والمترددين من المواطنين بالتنسيق بين إدارتى المرور والمواقف.





وأضاف أن محافظ الفيوم، التقى عددًا من المواطنين واستمع لشكواهم ووجه بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بهم، وتذليل العقبات أمامهم في إطار من القانون واللوائح المنظمة للعمل، وعقب ذلك عقد محافظ الفيوم لقاءً مع وكيل وزارة التضامن استمع خلاله إلى آليات عمل المديرية والخدمات التى تقدمها والجمعيات الأهلية التابعة لها ومستوى الآداء الخاص بها.





وأشارت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بأن المحافظة بها 1813 جمعية أهلية تعمل تحت مظلة مديرية التضامن الاجتماعي، وتقدم خدماتها للمواطنين بشتى أنحاء المحافظة من خلال التنسيق المتبادل بين الجمعيات والمديرية من جانب ومحافظة الفيوم من جانب آخر.





وفي السياق نفسه قام محافظ الفيوم بتفقد مديرية الشباب والرياضة، بحضور الدكتور سيد حزين وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، وتفقد مختلف إدارات المديرية، للوقوف على سير العمل والآداء والاستماع لمطالب العاملين وعرض احتياجاتهم، للعمل على توفيرها لخلق بيئة عمل ملائمة.





واجتمع محافظ الفيوم مع وكيل وزارة الشباب والرياضة وتم استعراض أهم الأنشطة التى تقوم بها مراكز الشباب والأندية الرياضية وبيان الدور الذى تقوم به المنشآت الرياضية من خلال استثمار طاقات الشباب الاستثمار الأمثل.





ومن جهته، أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، بأن المديرية قامت بالتنسيق مع مديريات الصحة والتموين والضرائب والكهرباء، بشن عدد من الحملات المكبرة على الأندية الخاصة وصالات كمال الأجسام، لفحص المستلزمات الخاصة بها ومراجعة تراخيصها والتأكد من تجهيزاتها ومدى مطابقتها، لافتًا إلى أن المديرية تعمل من خلال سلسلة متواصلة بالتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية، بمجالات التوعية ومبادرات النظافة والتجميل، فضلًا عن الدور الأساسي للارتقاء بكافة الانشطة الرياضية وتبنى المتميزين رياضيًا ورعايتهم.





ولفت المتحدث الرسمي أن تلك الزيارات والجولات التفقدية تأتي ضمن سلسلة من الجولات التفقدية والزيارات المفاجئة لكافة المديريات والقطاعات الخدمية والتنموية بشتى أنحاء المحافظة للوقوف على سير العمل، والتأكد من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.