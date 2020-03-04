بمشاركة وفود 133 دولة .. عرض تجرية مصر فى مواجهة تعاطى المخدرات بالأمم المتحدة بفيينا .. غادة والي تتفقد الجناح المصري .. إشادة عالمية بالتجربة المصرية

خلال اجتماعات لجنة مكافحة المخدرات: = مصر تعرض خططها لتأهيل وإعادة دمج المتعافين = المدير التنفيذي للأمم المتحدة تتفقد معرض صندوق مكافحة الإدمان = مدير صندوق الإدمان يستعرض تجارب مصر فى توفير خدمات العلاج



شارك صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق فى فاعليات الدورة 63 من إجتماعات لجنة مكافحة المخدرات بالأمم المتحدة التي تعقد حاليا في فيينا وتستمر حتى يوم 6 مارس الجارى.





وقامت غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس منظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات بفيينا بافتتاح فاعليات الدورة بمشاركة وفود 133 دولة بـ 1560 مشاركا وعلي مدار 5 أيام يتم تنفيذ 115 فاعلية وحدث جانبي وبمشاركة أيضا 97 مؤسسة أهلية و17 منظمة دولية وأممية.





وشارك عمرو عثمان مساعد وزير التضامن "مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى" في الوفد الرسمي لجمهورية مصر العربية فى اجتماعات لجنة مكافحة المخدرات بالأمم المتحدة والإطلاع على التجارب الدولية في خفض الطلب على المخدرات، كما يشارك الصندوق على هامش اجتماعات اللجنة بمعرض يتناول الممارسات الفضلى للتجربة المصرية في مواجهة مشكلة تعاطى المخدرات، "من الوقاية إلى التعافي"، وعرض تجربة الصندوق على مستوى تنفيذ البرامج الوقائية وتوفير خدمات العلاج وإعادة التأهيل والدمج المجتمعي للمتعافين،





وقامت غادة والي مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات بتفقد جناح الصندوق وأشادت بالمشاركة المصرية في المعرض، كما تفقد السفير عمر عامر سفير مصر بفيينا جناح الصندوق وأشاد بطبيعة المشاركة المصرية في الدورة ٦٣ لإجتماعات لجنة مكافحة المخدرات.





كما تشارك إحدى المتطوعات لدى صندوق مكافحة الإدمان "ملك سيد" في منتدى الشباب المنعقد على هامش إجتماعات الدورة الـ 63، حيث تقوم بعرض تجربتها التطوعية في مجال الوقاية من تعاطي المخدرات ورفع الوعي بتداعيات مشكلة تعاطي المخدرات وتأتي مشاركتها على مدار 3 أيام.





وحظيت مشاركتها بتقدير واسع من لجنة المنتدي، حيث يضم المنتدى ورش عمل متنوعة تتناول أفضل الممارسات الدولية على صعيد الوقاية والمعايير الدولية المعنية بتنفيذ برامج التوعية والوقاية من تعاطي المخدرات، كما يخلص المنتدي إلي توصيات من قبل الشباب المشارك يتم عرضها علي اللجنة العليا للمخدرات في إجتماعها الختامي.





وفى نفس السياق يتم عرض فيلم وثائقي لصندوق مكافحة الإدمان للتجربة المصرية علي صعيد خفض الطلب خاصة في مجال توفير خدمات العلاج وإعادة التأهيل والدمج المجتمعي للمتعافين داخل جناح معرض الصندوق تحت عنوان "الرحلة وأن المشاركين في الفيلم الوثائقي جميعهم من الأبطال الحقيقيين لرحلة التعافي في مراكز العلاج الشريكة للخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان وسط إشادة من جانب المتمردين على المعرض للاطلاع على التجربة المصرية فى مواجهة تعاطي المخدرات.