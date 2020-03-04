لهذا السبب.. عليكم ارتداء الشراب الطبي في الرحلات الجوية الطويلة

حذر الدكتور سعيد الملاح أستاذ جراحة الأوعية الدموية بكلية طب جامعة المنوفية، من الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة، لأن ذلك يمكن ان يؤدي إلى حدوث دوالي القدمين وجلطات الأطراف.
جاء ذلك في تصريحات صحفية للدكتور سعيد الملاح على هامش انعقاد المؤتمر السنوي السادس عشر للجمعية المصرية للأوعية الدموية، في محافظة الإسكندرية.
ونصح الملاح، بارتداء الشراب الطبي خلال الرحلات الجوية الطويلة، وكذلك للأطباء وأصحاب المهن التي تحتاج إلى الوقوف لساعات طويلة.
واكد الملاح، على ضرورة تغيير المكان والحركة من وقت لأخر، إلى جانب ممارسة الرياضة والمشي لمدة لا تقل عن 10 دقائق، لأن ذلك يمكن ان يقلل من ظهور الدوالي.