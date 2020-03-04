لهذا السبب.. عليكم ارتداء الشراب الطبي في الرحلات الجوية الطويلة





ونصح الملاح، بارتداء الشراب الطبي خلال الرحلات الجوية الطويلة، وكذلك للأطباء وأصحاب المهن التي تحتاج إلى الوقوف لساعات طويلة.





واكد الملاح، على ضرورة تغيير المكان والحركة من وقت لأخر، إلى جانب ممارسة الرياضة والمشي لمدة لا تقل عن 10 دقائق، لأن ذلك يمكن ان يقلل من ظهور الدوالي.

جاء ذلك في تصريحات صحفية للدكتور سعيد الملاح على هامش انعقاد المؤتمر السنوي السادس عشر للجمعية المصرية للأوعية الدموية، في محافظة الإسكندرية.