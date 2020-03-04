بنسبة 34%.. ارتفاع مستوى توصيل خدمات الصرف الصحي بقرى المنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن نسبة تنفيذ أعمال توصيل خدمات الصرف الصحي بالقرى على مستوى المحافظة سترتفع بنهاية عام 2020 من 7% إلى 34% ، من خلال توصيل الخدمة لعدد كبير من القرى ، وذلك ضمن خطة المحافظة لتحسين ورفع كفاءة البنية الأساسية بالقرى وإيجاد آليات للمشكلات الحياتية التى تواجه المواطنين والارتقاء بجودة الخدمة المقدمة.





وأكد المحافظ أنه جارى العمل حاليًا على استئناف أعمال توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالقرى ، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى ،موجها بتقديم كافة أوجه الدعم لتحقيق المستهدف وفقا للجدول الزمنى المحدد.



جاء ذلك خلال لقاء خدمة المواطنين الدوري الذي عقد بالديوان العام ، بحضور محمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة، ونجلاء حمدي مدير إدارة خدمة المواطنين، ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز، لمناقشة مشكلات المواطنين وتلبية احتياجاتهم ومحاولة إيجاد آليات لحل لتلك المشكلات في وجود المسئولين التنفيذيين وتلافيها قدر الإمكان تحقيقًا لمصلحة المواطن.





استعرض المحافظ 46 شكوى للمواطنين، وجاء في مقدمتها توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للقرى .





وجه المحافظ بصرف مساعدات مالية وإعانات عاجلة لعدد من الحالات الإنسانية والأولى بالرعاية وبعض الحالات المرضية ، ودراسة توفير مشروعات صغيرة لبعض الحالات.





وافق المحافظ خلال اللقاء على طلب أهالي منشية دعبس التابعة لمركز أبوقرقاص برفع أسلاك كهرباء من قطعة أرض تم التبرع بها لبناء محطة صرف صحى في القرية، كما وجه المحافظ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا بدراسة بعض الحالات والطلبات الخاصة بالمياه والصرف الصحى .





هذا ويعقد المحافظ لقاء خدمة المواطنين بشكل دوري ، وتستقبل إدارة خدمة المواطنين الشكاوى على رقم 16528 الخاص بمنظومة الشكاوي الحكومية بمجلس الوزراء، ومن خلال مبادرة "صوتك مسموع " والتي تقوم على معالجة المشكلات وحل الشكاوى والرد على الاستفسارات من المواطنين من خلال فريق تنفيذي تم اختياره بكل محافظة وهو بمثابة غرفة عمليات دائمة يتم من خلالها التعامل مع الشكاوى الواردة إليها أولًا بأول ومتابعتها والتواصل مع أصحابها لإفادتهم بما تم بصدد مشكلاتهم .



