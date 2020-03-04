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برلمان

برلماني يحذر من التهاون في علاج كورونا لاحتمالية تجدد انتشاره في هذا التوقيت

الأربعاء 04/مارس/2020 - 06:04 م
الوقاية من فيروس
الوقاية من فيروس كورونا
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أحمد أيمن

طالب النائب محمد الكومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، مجلس الوزراء بتعميم قرار تدريب مديري المدارس للوقاية من فيروس كورونا ليصبح على المدرسين أيضا وكافة العاملين والقائمين بالمنظومة التعليمية.


جاء ذلك تعليقا على إطلاق مجلس الوزراء، تدريبا لمديري المدارس يبدأ من اليوم ولمدة أسبوعين، لتدريبهم على طرق الوقاية من فيروس كورونا.


وأكد الكومي في تصريحات لـ"صدى البلد"، على ضرورة وجود ثقافة وقائية بالمدارس بحيث يتم تلقين الطلاب إجراءات الوقاية من فيروس كورونا وغيرها من الأمراض، فضلا عن التوعية اللازمة من قبل المدرسين عقب تدريبهم من قبل الوزارة بإشراف مجلس الوزراء.


وحذر النائب من التهاون في التعامل مع هذا الملف بحجة أن كورونا سينتهي بحلول الصيف، موضحا أن الفيروس قد يعود في الشتاء القادم، لذلك لابد من رفع حالة الاستعداد والتوعية بمبدأ "الوقاية خير من العلاج".

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