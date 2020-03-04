AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مايسترو وسط الملعب.. بوجبا يقترب من العودة لمانشستر يونايتد

الأربعاء 04/مارس/2020 - 06:04 م
بول بوجبا
بول بوجبا
Advertisements
حسن العمدة
كشفت تقارير صحفية، اليوم عن اقتراب بول بوجبا، نجم منتخب فرنسا ومانشستر يونايتد، للملاعب بعد شفائه من الإصابة.

وذكرت شبكة "ESPN" الأمريكية، فإن بوجبا قد يعود للمشاركة في تدريبات مانشستر يونايتد هذا الأسبوع، بعد تأكيد الأطباء على شفائه من إصابة الكاحل.

وأشار التقرير إلى أن بوجبا قد يكون متواجدًا في تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة لاسك النمساوي، يوم 12 مارس المقبل، في ثمن نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

وغاب بوجبا عن معظم مباريات مانشستر يونايتد في النصف الأول من الموسم، لمعاناته من إصابة في إصبع القدم، تعرض لها في أكتوبر الأول الماضي، واستغرق أكثر من 3 أشهر للتعافي منها.

وشارك بوجبا في 8 مباريات فقط هذا الموسم بجميع المسابقات، حيث صنع هدفين، ولم يسجل أي هدف.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد غيابه عن مباراة أرسنال.. بوجبا يخضع لجراحة في الكاحل

أبرزها إبراهيموفيتش..5 صفقات أشعلت سوق الانتقالات الشتوية في أوروبا

تعرف على شرط مان يونايتد لبيع بوجبا

ترشيحاتنا

بملابس شفافة.. منى ممدوح تغضب الجمهور بهذه الاطلالة

الوزراء: حظر دخول القطريين ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.. تفاصيل

تنظيم دخول.. مصدر أمني يكشف حقيقة وجود تجمعات للعمالة بالعاصمة الإدارية

بحضور شادي محمد وطليقته ومرتضي منصور.. تفاصيل اللحظات الأولى في قضية سرقة شقة لاعب الأهلى

فى حضور مرتضي منصور.. إخلاء سبيل زوجة شادي محمد وحجز القضية للحكم في سرقة شقة طليقها

أول تعليق لـ عمر كمال بعد رفع عود البطل من يوتيوب

AdvertisementS

الزمالك يتلقى خطابا رسميا بتأجيل بطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة.. تفاصيل

الصحة التونسية تنصح بإقامة مباراة الترجي والزمالك بدون جمهور.. تفاصيل

رسميا.. الدوري الإماراتي بدون جمهور بسبب فيروس كورونا

3 معلومات صادمة عن ملعب إياب الأهلي وصن داونز

بسبب الفتنة وقرار فايلر.. حسام البدري يصدم كهربا

اتحاد الكرة يعتمد تقنية الـ var في مباراة إنبي والطلائع غدا في الدوري

كورونا يشعل أزمة فى تونس قبل مواحهة الترجى والزمالك .. الصحة تطالب بمنع حضور الجماهير.. واتحاد الكرة يرفض.. تفاصيل

صاحب سوابق.. الأهلي يحاصر بكاري جساما لإجباره على العدالة التحكيمية أمام صن داونز

بقاء أم رحيل .. شوبير يكشف الموقف النهائى لـ حارس النادي الاهلي

السويسري فايلر يطالب بعثة الأهلي بغلق ملف كهربا والتركيز في موقعة صن داونز

أخبار الرياضة.. نجم الأهلي بديل حجازي في المنتخب.. غضب في الترجي من وزارة الصحة التونسية لتدخلها في ترتيبات مباراة الزمالك

نجم الزمالك يوجه رسالة خاصة لعطيف لاعب الهلال بعد إصابته بالرباط الصليبى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحمراء مفيدة للقلب.. والخضراء تحارب السرطان.. اعرف فائدة الخضروات والفواكه من لونها

بعد غياب عن السوشيال ميديا.. إيمى سمير غانم تخطف الانظار

بـ حمالات رفيعة.. زوجة تامر حسنى تثير الجدل بإطلالة غريبة