مايسترو وسط الملعب.. بوجبا يقترب من العودة لمانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية، اليوم عن اقتراب بول بوجبا، نجم منتخب فرنسا ومانشستر يونايتد، للملاعب بعد شفائه من الإصابة.





وذكرت شبكة "ESPN" الأمريكية، فإن بوجبا قد يعود للمشاركة في تدريبات مانشستر يونايتد هذا الأسبوع، بعد تأكيد الأطباء على شفائه من إصابة الكاحل.





وأشار التقرير إلى أن بوجبا قد يكون متواجدًا في تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة لاسك النمساوي، يوم 12 مارس المقبل، في ثمن نهائي بطولة الدوري الأوروبي.





وغاب بوجبا عن معظم مباريات مانشستر يونايتد في النصف الأول من الموسم، لمعاناته من إصابة في إصبع القدم، تعرض لها في أكتوبر الأول الماضي، واستغرق أكثر من 3 أشهر للتعافي منها.



وشارك بوجبا في 8 مباريات فقط هذا الموسم بجميع المسابقات، حيث صنع هدفين، ولم يسجل أي هدف.



