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اقتصاد

بري: غالبية البرلمان اللبناني ترفض سداد سندات دولية

الأربعاء 04/مارس/2020 - 07:07 م
بري
بري
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رويترز

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يوم الأربعاء إن غالبية البرلمان ترفض سداد سندات دولية يوشك أن يحل أجل استحقاقها، حتى إذا أدى ذلك إلى تخلف عن السداد.

 

ونقل نائب في البرلمان من كتلة بري النيابية عنه القول ”إننا مع أي تدبير تتخذه الحكومة عدا الدفع“. وبري أحد أكثر السياسيين نفوذا في لبنان وهو حليف لجماعة حزب الله الشيعية.

 

ويواجه لبنان أزمة مالية كبيرة ومن المتوقع على نطاق واسع أن يعيد هيكلة دنيه العام وهو من بين الأكبر في العالم مقارنة بحجم الاقتصاد. وهناك سندات دولية للبلاد بقيمة 1.2 مليار دولار يحين أجل استحقاقها في التاسع من مارس آذار.

 

وقال بري إن المصارف التي باعت في الآونة الأخيرة سندات دولية إلى مستثمرين أجانب تتحمل المسؤولية في تقليص الحيازة المحلية، وهو ما يقول منتقدون إنه يضعف موقف لبنان في المفاوضات مع حملة السندات الأجانب.

 

ونقل النائب علي بزي عن بري القول ”فإذا أرادوا إعادة الهيكلة دون قيد أو شرط ودون دفع أي مبلغ أو نسبة من المبلغ أو فائدة فليكن، عدا عن ذلك فإننا مع أي تدبير تتخذه الحكومة عدا الدفع“.

 

وقال تلفزيون المؤسسة اللبنانية للإرسال (إل.بي.سي) اللبناني إن وزير المال غازي وزني اقترح يوم الأربعاء على المصارف تأجيل استحقاقاتها من سندات الدين بالعملات الأجنبية والليرة اللبنانية لمدة خمس سنوات وبفائدة صفر.

وأضاف أن البنوك تدرس الاقتراح.

 

وفيما ينفد الوقت، قالت الحكومة اللبنانية إنها ستعلن قرارها هذا الأسبوع بشأن السندات الدولية التي تضم أيضا إصدارات تُستحق في أبريل نيسان ويونيو حزيران.

 

ويواجه البلد المثقل بالدين أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة، بلغت نقطة حرجة في العام الماضي مع تباطؤ تدفقات رأس المال واندلاع احتجاجات استهدفت النخبة الحاكمة.

من جهة أخري  نفى مكتب وزير المالية اللبناني تقريرا لرويترز يوم الأربعاء ذكر أنه قدم مقترحا لمبادلة سندات دولية.

 

كان مصدر مطلع أكد تقريرا نشرته صحيفة الأخبار اليومية اللبنانية ذكر أن وزير المالية غازي وزني اقترح مبادلة حيازات بنوك محلية لسندات دولية بسندات جديدة بسعر فائدة أقل، ومواصلة سداد ديون السندات الدولية.

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