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أخبار البلد

جيهان السادات تتبرع لصندوق «تحيا مصر»

الأربعاء 04/مارس/2020 - 06:07 م
جيهان السادات
جيهان السادات
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أ ش أ
تبرّعت السيدة جيهان السادات لصندوق "تحيا مصر" بالفرع الرئيسي بالبنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء، داعية كافة المصريين إلى المساهمة في تنمية بلادهم والمشاركة بفاعلية خلال التصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وأضافت جيهان السادات –في تصريحات لها اليوم– أن قيامها وعدد من سيدات مصر بالتبرع لصندوق تحيا مصر اليوم يعد بمثابة رسالة للشعب المصري الأصيل الذي يحرص على الالتفاف حول قيادته لتجاوز الأزمات الصعبة، داعية الشعب المصري إلى التمسك بالوحدة الوطنية والالتفاف حول قيادته لحماية أمن مصر واستقرارها.

وأضافت قرينة الرئيس الراحل أنور السادات: "أن الشعب المصري سوف يظهر تحضره للعالم من خلال مشاركته الفاعلة في الانتخابات الرئاسية القادمة ، واصفة التصويت في الانتخابات الرئاسية بأنه واجب وطني.
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