توصيات ختام المؤتمر الدولي الرابع حول مخاطر التلوث البيئي بجامعة بني سويف

اختتمت جامعة بنى سويف، اليوم، فعاليات المؤتمر الدولي الرابع حول مخاطر التلوث البيئي في الدول النامية والذى عقد على مدار يومين تم خلالهم عقد عدد من الجلسات ودور الشركات والمؤسسات في الحفاظ على البيئة.





وقال الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة أن المؤتمر خرج بالعديد من التوصيات من أهمها التوجيه بإنشاء مركز علاج سموم إقليمية بالجامعة بالتعاون مع اللجنة الوطنية للسميات، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون مع المكتب الاستشاري يكيمونكس مصر، واضطلاع المكتب بتدريب فريق من طلاب الدراسات العليا بالجامعة على رسم خريطة للاستثمار في المجالات البيئية باستخدام منهج opportunity mapping.





وأوضح رئيس الجامعة أن المؤتمر طالب بضرورة زيادة الوعى لدى الباحثين بأهمية التغيرات المناخية وتأثيرها على صحة الإنسان والحيوان وإيجاد بعض الحلول للتقليل من تلك الظاهرة، ونشر ثقافة التخلص من النفايات الضارة لما لها من آثار سلبية على صحة المجتمع في المحافظة والجامعة من خلال مركز متخصص بالجامعة، ووضع توصية الدولة بالتقليل من استخدام البلاستيك.





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وأكد الدكتور منصور أن المؤتمر طالب بربط البحوث البيئية بالمشاكل التي تعانى منها المجتمعات الصناعية بمحافظة بنى سويف وإيجاد حلول لتلك المشكلات، وإطلاق مبادرة بنى سويف صديقة للبيئة وإقامة مسابقة أجمل كلية طبقًا لمعايير المجلس الأعلى في المجال البيئي، وعمل وتصنيع علائق حيوانية بمكونات غير تقليدية، واستخدام الأدوية من المكونات البيئية.





يذكر أن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف قد افتتح المؤتمر أمس الثلاثاء بحضور الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الاعلى للجامعات والدكتور محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي ولفيف من الشخصيات العامة والقيادات الشعبية والتنفيذية والجامعية وسط حضور لافت من الطلاب.



