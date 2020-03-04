عزة مصطفى تدخل على موقع كورونا: لا تتعاملوا مع شائعات السوشيال ميديا

دخلت الإعلامية عزة مصطفى، على الموقع الخاص بفيروس كورونا www.care.gov.eg على الهواء.
وقالت عزة مصطفى في برنامجها "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الدولة المصرية طرحت موقعًا خاصًا بكل ما يتعلق بفيروس كورونا المستجد.
وأضافت عزة مصطفى: "هذا الموقع هو استمرار للمُصارحة والمكاشفة والشفافية التي بدأت بها الدولة مع المصريين فيما يخص فيروس كورونا".
وتابعت عزة مصطفى: "أتمنى من كل مصري الدخول على الموقع الخاص بكرورونا، ومتابعة تطورات انتشار كورونا على مستوى العالم".
وأكملت عزة مصطفى: "ليس هناك ما يدعو لتزييف الحقائق وعدم التعامل بشفافية مع فيروس كورونا المستجد، ولا تترك نفسك لشائعات السوشيال ميديا".