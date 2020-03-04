AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عزة مصطفى تدخل على موقع كورونا: لا تتعاملوا مع شائعات السوشيال ميديا

الأربعاء 04/مارس/2020 - 08:54 م
موقع خاص بكورونا
موقع خاص بكورونا
Advertisements
هاني حسين
دخلت الإعلامية عزة مصطفى، على الموقع الخاص بفيروس كورونا www.care.gov.eg على الهواء.

وقالت عزة مصطفى في برنامجها "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الدولة المصرية طرحت موقعًا خاصًا بكل ما يتعلق بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت عزة مصطفى: "هذا الموقع هو استمرار للمُصارحة والمكاشفة والشفافية التي بدأت بها الدولة مع المصريين فيما يخص فيروس كورونا".

وتابعت عزة مصطفى: "أتمنى من كل مصري الدخول على الموقع الخاص بكرورونا، ومتابعة تطورات انتشار كورونا على مستوى العالم".

وأكملت عزة مصطفى: "ليس هناك ما يدعو لتزييف الحقائق وعدم التعامل بشفافية مع فيروس كورونا المستجد، ولا تترك نفسك لشائعات السوشيال ميديا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل هناك إصابات جديدة بفيروس كورونا داخل مصر .. الصحة تجيب

مجلس الوزراء يدشن موقعا إلكترونيا لتوعية المواطنين بـ كورونا

مصر خالية من كورونا.. برلماني يفجر مفاجأة حول الحالات المصابة بـ الفيروس

لجنة السياسات الاستراتيجية بـ«تنسيقية الشباب» ترصد مخاطر الشائعات حول كورونا

تحديث لحظي.. ما فائدة موقع الحكومة الإلكتروني لمواجهة كورونا؟

محدش هيخبى حاجة .. البرلمان: الحكومة تتعامل مع أزمة كورونا بكل شفافية

ترشيحاتنا

مسروقة.. سبب حذف يوتيوب مهرجان عود البطل لـ حسن شاكوش وعمر كمال

بعد فضح ياسمين وشقيقها.. 10 صور لطليقة وائل عبد العزيز وابنها

لأول مرة.. تركي آل الشيخ يكشف أسرار استقالته من الرئاسة الشرفية للأهلي

صفاء الهاشم تثير الجدل من جديد.. تنتقد قرار بلادها تجاه الوافدين المصريين

فى حضور مرتضي منصور.. إخلاء سبيل زوجة شادي محمد وحجز القضية للحكم في سرقة شقة طليقها

الوزراء: حظر دخول القطريين ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين أحلى .. دنيا وإيمى سمير غانم تتألقان بإطلالات كاجوال

بملابس رياضية.. سارة نخلة تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

محشي ورق العنب.. حكاية أكلة جسدت تأثير الاحتلال العثماني على المطبخ المصري