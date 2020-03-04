عزة مصطفى تدخل على موقع كورونا: لا تتعاملوا مع شائعات السوشيال ميديا

دخلت الإعلامية عزة مصطفى، على الموقع الخاص بفيروس كورونا www.care.gov.eg على الهواء.





وقالت عزة مصطفى في برنامجها "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الدولة المصرية طرحت موقعًا خاصًا بكل ما يتعلق بفيروس كورونا المستجد.





وأضافت عزة مصطفى: " هذا الموقع هو استمرار للمُصارحة والمكاشفة والشفافية التي بدأت بها الدولة مع المصريين فيما يخص فيروس كورونا".





تمنى من كل مصري الدخول على ال موقع الخاص بكرورونا ، ومتابعة تطورات انتشار على مستوى العالم". وتابعت عزة مصطفى: "أموقعكورونا



