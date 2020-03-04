خالد أبوسريع يكتب: «لغة التشكيك».. كأننا نشتري الموت

تلك اللحظة التي باتت الساحة الدولية ملآى بالكثير من القضايا الشائكة والملفات المستعصية، سواء عالمًا أو إقليميًا، في الوقت الذي تتجول قياداتنا السياسية هنا وهناك وتتعامل مع ما يحيط بها من ملفات داخلية وخارجية بمنتهى الحكمة، وهي اللحظة التي تستلزم ضرورة الاصطفاف لا التفرق، لكن بات علينا أن نصحو على تعليقات ساخرة في كل تقدم نحرزه، ولا نعلم لماذا تلك النظرة السلبية؟.. هل لأننا شعب بن نكتة كما كانوا يقولون عنا أم أن التفاهة أضحت تسيطر على عقول الكثير.

مصر عاشت أيامًا كثيرة، في وقت حروبها كنا نرى الجميع يقف صفًا واحدًا.. كان المصريون على استعداد التضحية بأغلى ما يملكون.. كانوا يثقون في قرارات دولتهم وكتب الله لهم النصر وقتئذ، ورفعت أعلام بلادنا على كامل أراضينا.. واليوم ونحن في حرب شرسة بدأناها قبيل نحو أعوام طوال خضنا معارك عدة "الإرهاب" الذي طعن العالم وطعناه نحن، "حرب اقتصادية" صارعنا فيها ذاتنا ورفعنا شعار "نكون أو لا نكون" ونجحنا في تخطي العديد من العقبات الكبرى التي كانت تواجه بلادنا، ناهيك عن حملات التشويه التي عانينا فيها الأمرين ونجحنا في الرد عليها ومواجهتها بكل قوة.

كأننا بترهاتنا المستمرة نعطي مادة دسمة للأذرع الإعلامية للجماعة الإرهابية وأعوانها ودويلاتها الداعمة لها لكي تعمل على بث مزيد من أخبارها المسمومة في السبيل لبث رسائل هدامة، قاتلة، تريد أن تقتل الروح المصرية، انتقامًا منها لأنها كشفت مخططاتها ووقفت أمام حلمها الزائف بالسيطرة تحت مصطلحات واهية وكاذبة.

علينا أن نفخر ببلادنا وما حققته قياداتنا السياسية، علينا أن نصدر دائما ثقتنا الدائمة في حسن تقدير القيادة السياسية للمواقف، خاصة في ظل الشواهد التي تستدعي ذلك، كل الخطوات التي خطوناها كانت نتائجها مبهرة، فمصر الآن في مصاف الدول وتحظى بتقدير دولي كبير في كل المحافل الدولية، مصر عادت إلى أحضان قارتها الإفريقية وفرضت اهتمامًا دوليًا بشأن قضايا القارة السمراء.

مصر أرسلت بتوجيه من الرئيس السيسي، وزيرة الصحة في رسالة تضامن واضحة تؤكد متانة العلاقات بين بكين والقاهرة، في الوقت الذي يحاول الجميع فيه الاختباء، وهو ما حظي بتقدير كبير من قبل الصين قيادة وشعبًا في خطوة لم تكن متوقعة بأي حال، لكنه التفكير خارج الصندوق إذا دققنا التوصيف، لكننا نرى حملة شعواء على السيدة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة التي تبذل قصارى جهدها في السبيل للخروج من وباء هذا العصر الذي يسمى كورونا، ومع كل هذه الجهود التي كان من المفترض أن تواجه بثناء إلا أنها جاءت عكس ماهو متوقع، ويبدو أن حرب السوشيال ميديا هي الحرب القادمة التي آن علينا أن نواجهها.

بلغة التقارير الدولية وكبار خبراء الاقتصاد، من المتوقع ان تكون مصر ضمن الدول السبع الكبار اقتصاديا على مستوى العالم في غضون 10 سنوات من الآن، ولم يتسائل أحد ألم تكن تلك التوقعات تأتي من رحم استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" التي طرحتها قبيل أعوام والتي تعمل على محاور عدة، بهدف تحقيق مستوى معيشي أفضل للمواطنين واقتصاد تنافسي حقيقي.

وسط كل هذه الأجواء المبشرة، ألا يستحق منا مزيدًا من التفاؤل.. مزيدًا من الثقة والمساندة والدعم، أما آن لنا أن نعود للروح المصرية الجميلة التي تقف دائمًا موقف الداعم المساند القوي لبلادها وقت المحن والشدة.. بلادنا تحتاج لعودة هذه الروح حتى نحقق المبتغى من هذا الجهد والعناء الذي تبذله القيادة السياسية من أجل تحقيق رفاهية شعبها وتنمية اقتصادها.. لأنه دون عودة هذه الروح فإننا نشتري الموت بأيدينا ونزرع الهلاك دون أن ندري.. فاستقيموا يرحمكم الله.