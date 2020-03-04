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محافظات

محافظ الفيوم يكرم الرياضيين المتميزين من ذوي الهمم .. شاهد

الأربعاء 04/مارس/2020 - 07:28 م
الدكتور أحمد الأنصارى
الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود
شهد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، الاحتفال الذى نظمه نادي متحدي الإعاقة لتكريم المتميزين رياضيًا بنادي محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والنائبة نشوى حسين عضو مجلس النواب،  والمحاسبة ليلى طه مقررة المجلس القومى للمرأة بالفيوم ومحمود أمين رئيس مجلس إدارة نادى متحدي الإعاقة، وممثلي الأزهر والكنيسة والجمعيات الأهلية ومقرر المجلس القومي للمرأة ومنظمات المجتمع المدني، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

 أعرب محافظ الفيوم عن بالغ سعادته لحضور هذا الاحتفال لتكريم المتميزين رياضيًا من ذوي الهمم وأبناء نادي متحدي الإعاقة بالفيوم، مؤكدًا أن الدولة ممثلة في قيادتها السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بهم، مضيفًا اننا نسعى لوضع ذوي الهمم في المكانة التي يستحقونها.

وعبر المحافظ عن شكره للنائبة نشوى حسين لجهدها ودورها الدائم لخدمة ذوي الهمم، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في الوقوف بجانب المتميزين فى كافة المجالات بجانب المتميزين والمتفوقين علميًا، مؤكدًا دمج ذوي الهمم مع فئات  المجتمع.

وفي نهاية الحفل قام محافظ الفيوم بتسليم الدروع التذكارية والهدايا الرياضية للمتميزين رياضيًا من أبناء نادى متحدى الإعاقة وتكريم عدد من الداعمين لهم.
محافظ الفيوم يكرم الرياضيين المتميزين من ذوي الهمم .. شاهد
محافظ الفيوم يكرم الرياضيين المتميزين من ذوي الهمم .. شاهد
محافظ الفيوم يكرم الرياضيين المتميزين من ذوي الهمم .. شاهد
محافظ الفيوم يكرم الرياضيين المتميزين من ذوي الهمم .. شاهد
محافظ الفيوم يكرم الرياضيين المتميزين من ذوي الهمم .. شاهد
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