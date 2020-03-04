للمرة الأولى على مستوى الجامعات الحكومية.. جامعة عين شمس تؤسس قطاعا للعلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي

أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قرارًا بإنشاء قطاع العلاقات الدولية و التعاون الأكاديمي ، كما كلف الدكتورة .شهيرة سمير زكي بعمل المدير التنفيذي للقطاع بالإضافة لمهام عملها كوكيل لكلية الطب لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة .





ويتبع هذا القطاع خمس إدارات هي إدارة التعاون الدولي و يديرها الدكتور مصطفى رفعت كلية الهندسة بجانب مهام عمله كمدير لإدارة التعاون الدولي بالكلية ، و إدارة المنح و المشروعات و يديرها تامر النادي وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم و الطلاب و إدارة الوافدين و الزائرين و يديرها الدكتور شيرويت الأحمدي بكلية الصيدلة و إدارة رابطة خريجي جامعة عين شمس و يديرها الدكتور ريم الكباريتي كلية الطب و إدارة التصنيف الدولي ويديرها الدكتور أحمد البنا المدرس بكلية طب الأسنان.





و من المقرر أن يتبع القطاع و إداراته الخمس رئيس الجامعة و بالتنسيق مع السادة النواب.

و صرح الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب أن إنشاء قطاع العلاقات الدولية بجامعة عين شمس يأتي إدراكًا من إدارة الجامعة لتعاظم دورها و موقعها عالميًا ، و رغبة في تطوير علاقاتها الدولية و التعاون الأكاديمي مع مختلف الجامعات و المؤسسات البحثية المرموقة دوليًا و السعي نحو اجتذاب المزيد من الطلاب الوافدين و الأساتذة الزائرين .

و تعد هذه الخطوة هي الأولى من نوعها على مستوى الجامعات المصرية الحكومية