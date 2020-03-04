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حوادث

الرقابة الإدارية تستقبل فريقا لتقييم مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الأربعاء 04/مارس/2020 - 06:48 م
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
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إبراهيم مصطفى
استقبل اليوم ، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فريق تقييم جهود مصر، فى مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بمشاركة ممثلو وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقد قام فريق من هيئة الرقابة الإدارية باستعراض جهود الهيئة والأسلوب المتبع فى مجال الوقاية من الفساد ومكافحته وسبل توعية المواطنين بمخاطر جرائم الفساد وغسل الأموال،  كذلك استعراض لحالات عملية لبعض القضايا التى نفذتها الهيئة ، وجهود التعاون الدولى مع الجهات المناظرة فى تلك المجالات وما أسفرت عنه من ممارسات ناجحة فى هذا المجال.

تأتي الزيارة فى ضوء زيارة لجنة دولية من مجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA – FATF لمراجعة وتقييم النظم المُطبقة بالدولة المصرية بكافة قطاعاتها ومؤسساتها، وذلك لقياس مدى الالتزام بالمنهجية والنظم الدولية فى مجال مكافحة عسل الأموال وتمويل الإرهاب والتى تضمنت ضمن جدول أعمالها زيارة لعدد من جهات إنفاذ القانون ومنها هيئة الرقابة الإدارية.

كما يأتي ذلك فى إطار تنفيذ التزامات مصر بالاتفاقات الدولية الموقعة فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الرقابة الإدارية تستقبل فريقا لتقييم مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الرقابة الإدارية تستقبل فريقا لتقييم مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
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