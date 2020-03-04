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تعليم

مركز الابتكار بجامعة بنها يناقش مجال ريادة الأعمال البيطرية والزراعية

الأربعاء 04/مارس/2020 - 07:01 م
مركز الإبتكار بجامعة
مركز الإبتكار بجامعة بنها يناقش مجال ريادة الأعمال البيطرية
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إبراهيم الهوارى

عقد مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة بنها تحت رعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة والدكتورة راندا مصطفي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اجتماعا مع الدكتور محمود عراقى عميد كلية الزراعة والدكتور محمد غانم عميد كلية الطب البيطرى ووكلاء الكليتين.

وقال الدكتور أيمن سمير مدير مركز الابتكارات وريادة الأعمال ان اللقاء جاء بحضور المهندس أحمد الجندي  رئيس قطاع تنمية الأعمال بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والوفد المرافق له وذلك لمناقشة سبل التعاون في مجال ريادة الأعمال البيطرية والزراعية.

وأشار مدير مركز الابتكارات إلى أن المركز حريص على فتح آفاق جديدة أمام المبتكرين لتسويق ابتكاراتهم حيث تم افتتاح أول نقطة اتصال براءة اختراع بالجامعة والتى ستكون مسئولة عن تسهيل إجراءات تسجيل براءات الاختراع والملكية الفكرية للباحثين بالجامعة وأبناء المحافظة. 

مركز الابتكار بجامعة بنها يناقش مجال ريادة الأعمال البيطرية والزراعية
مركز الابتكار بجامعة بنها يناقش مجال ريادة الأعمال البيطرية والزراعية
مركز الابتكار بجامعة بنها يناقش مجال ريادة الأعمال البيطرية والزراعية
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