ورد سؤال لدار الإفتاء من سائل يقول ما حكم نقر الطبول أمام الجنازة، وبعض الناس يقول: "لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله" بصوت مرتفع أثناء سير الجنازة.





أجابت الدار عبر الفيسبوك، أنه يكره رفع الصوت عند الجنازة سواء كان بآلة كالطبل أو بصوت آدمي؛ لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تتبع الجنازة بصوت.





واستشهدت الدار بحديث نبوي: روى أبو داود بإسناده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «لَا تُتْبَعُ الْجَنَازَةُ بِصَوْتٍ وَلَا نَارٍ.





قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز أداء الصلاة عن الميت إذا كانت هذه الصلوات فرائض، موضحًا: الصلاة لا يؤديها أحدٌ عن آخر.





وأضاف « شلبي» في إجابته عن سؤال: « هل يجوز أداء الصلاة عن الميت؟»، عبر الصفحة الرسمية الرسمية لدار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي « يوتيوب» أن الجائز هو صلاة السنن ووهب مثل ثوابها إلي الميت.





وتابع: فيصل الشخص ويهب مثل ما أخذ من الثواب للشخص المتوفى؛ فيقول: " اللهم هب مثل ثواب هذا لفلان".





هل يجوز قضاء الصلاة عن الميت؟





وفي سياق متصل، أوضح مجمع البحوث الإسلامية، أن الصلاة لا تسقط عن الميت ولا تبرأ ذمته منها بفعل غيره؛ لأنها فرض عين وهي من العبادات البدنية الخالصة التي لا ينوب فيها أحد عن أحد بخلاف الصدقة.





ونوه « البحوث الإسلامية» في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» على اختلاف الفقهاء فيمن يصلي نوافل ويهب ثوابها للميت؛ فقال بعضهم : يصل الثواب للميت متى وهب له المصلي.





وواصل" وقال بعضهم لا يصل، مختتمًا أنه بناء على الرأي الأول؛ لا مانع من صلاة النافلة وهبة ثوابها للميت.