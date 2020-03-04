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محافظات

قومي المرأة يناقش سبل مناهضة ختان الإناث في كفر الشيخ.. صور

الأربعاء 04/مارس/2020 - 06:58 م
صدى البلد
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محمود زيدان
عقد فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، اليوم، ندوة حول مناهضة ختان الإناث، بمقر فرع المجلس، وذلك تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة.

حضر الندوة، الدكتورة هدى الطنباري، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، بحضور الشيخ شعيب صقر، إمام وخطيب بمديرية الأوقاف، والدكتور هشام كامل، المدرس بالمعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية. 

ناقشت الندوة، مفهوم ختان الإناث وأشكال ممارسات ختان الإناث والأضرار الجسدية والنفسية التي تحدث للفتاة عند إجراء العملية والرأي الديني  للحد من انتشار هذه الظاهرة وتوضيح رأى الأزهر في إدانة من يشترك في هذه الجريمة، وأهمية دور الأسرة في ترسيخ القيم الإيجابية لدى الأبناء. 

من جانبها، أدانت الدكتورة هدى الطنباري، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، آخر ضحية لختان الإناث في محافظة أسيوط نتيجة إصرار أسرتها على التشبث بتلك العادة مؤكدة على مواجهة هذه الظاهرة بتضافر جميع الجهات المعنية بهذه القضية وتغليظ العقوبات لمحاولة القضاء عليها.

قومي المرأة يناقش سبل مناهضة ختان الإناث في كفر الشيخ.. صور
قومي المرأة يناقش سبل مناهضة ختان الإناث في كفر الشيخ.. صور
قومي المرأة يناقش سبل مناهضة ختان الإناث في كفر الشيخ.. صور
قومي المرأة يناقش سبل مناهضة ختان الإناث في كفر الشيخ.. صور
قومي المرأة يناقش سبل مناهضة ختان الإناث في كفر الشيخ.. صور
قومي المرأة يناقش سبل مناهضة ختان الإناث في كفر الشيخ.. صور
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