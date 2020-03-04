المعهد العالي للإعلام بالإسكندرية يكرم أبطال الأولمبياد الخاص المصري

كرّم المعهد العالي للإعلام بمحافظة الإسكندرية ، اليوم "الأربعاء" أبطال الأولمبياد الخاص المصري أصحاب إنجاز الألعاب الأفريقية الأولي والتي استضافتها مصر خلال الفترة من 23 حتي 31 من يناير السابق تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.





حضر حفل التكريم الدكتور محمد العبيسي رئيس مجلس إدارة المعهد المعهد العالي للاعلام وبحضور الدكتورة الدكتورة ريهام الجبيلي، وزينب خالد من فرع الأولمبياد الخاص المصري بالإسكندرية، بالإضافة غلي عدد من لاعبي الأولمبياد الخاص المصري من أبناء المحافظة.





عبر الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري عن سعادته بذلك التكريم، موجها التحية لإدارة المعهد علي حرصهم علي تكريم أبطال الأولمبياد الخاص بمحافظة الإسكندرية.





وأكد "تهامي" علي حرص إدارة المعهد علي تفعيل الدمج المجتمعي لذوي الهمم من خلال الرياضة ودعم برامج التوعية المتنوعة من خلال برنامج الأولمبياد الخاص المصري، مشيرًا إلي أنه من المقرر أن تشهد الفترة المقبلة توقيع برتوكول تعاون مشترك بين الأولمبياد الخاص المصري والمعهد العالي للإعلام بالإسكندرية وذلك لتفعيل مبادرة SNF للأولمبياد الخاص الدولي والتي تستهدف مجالات الدمج المجتمعي والتوعية المجتمعية بقضية ابنائنا من ذوي الهمم في المدارس والجامعات.





الجدير بالذكر أن أبطال الأولمبياد الخاص المصري استطاعوا تحقيق 34 ميدالية متنوعة خلال الألعاب الأفريقية الأولي للأولمبياد الخاص والتي استضافتها القاهرة خلال شهر يناير السابق.