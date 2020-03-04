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أخبار البلد

إحباط تهريب كمية من الشعر المستعار والهواتف المحمولة مع راكب في مطار القاهرة

الأربعاء 04/مارس/2020 - 06:53 م
صورة من الضبطية
صورة من الضبطية
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نورهان خفاجي

ضبطت جمارك الإدارة الاولى بمطار القاهرة رقم 1 برئاسة محمد لطفي مدير الجمرك، محاولة تهريب كمية من الشعر الطبيعي المستعار مخالفة لأحكام قانون رقم 44 لسنة  1955 وكمية من الهواتف المحمولة، بحوزة راكب قادم من دبي بالمخالفة لقانون الاتصالات وقانون الجمارك والاستيراد والتصدير والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.


وقالت مصادر بجمارك المطار إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة  فلاي ناس القادمة من جدة، اشتبه محمد حسن عبد الوهاب مأمور اللجنة المعين على لجنة الخط الأخضر في راكب مصري الجنسية نظرا لكثرة تردده ووجود تأشيرة دبي في اليوم السابق لوصوله.


وأوضح أنه تم تمرير الحقائب على جهاز الفحص بأشعة إكس راى بمعرفة هند النجار التى أفادت بوجود أجسام معتمة داخل الشنط، وبالعرض على  محمد لطفي مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة لتفتيش الراكب ذاتيا وتفتيش حقائبه. 


وضمت اللجنة كلا من أحمد السيد وبسمة شلبي تحت اشراف محمد حفظي احمد مشرف الصالة وتبين وجود 6 هواتف محمولة ماركة iphone 11 داخل جيوب ملابسه و14 كيلو جراما من الشعر الطبيعي المستعار وكمية من مستحضرات العناية بالشعر مخبأة داخل حقائبه.


قرر جمال عبد الفتاح مدير عام جمارك مطار  القاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 12 لسنة 2020 .

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