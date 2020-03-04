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رياضة

وزارة الشباب والرياضة تطلق مبادرة «قلب أمين»

الأربعاء 04/مارس/2020 - 06:49 م
صدى البلد
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ريهام بكير
استقبل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الدكتور أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، وذلك لمناقشة تفاصيل إطلاق مبادرة "قلب امين" والتى تتضمن التوعية من أوساط الرياضيين والنشء والشباب بإجراءات تنشيط القلب فى حال حدوث أزمات قلبية وصحية وخاصة خلال التدريبات والأنشطة والمنافسات الرياضية .

 أكد الدكتور أشرف صبحى أنه سيتم إطلاق المبادرة وما تتضمنه من فعاليات خلال حفل افتتاح نادي "النادى"، والمقرّر له غدًا بمدينة السادس من اكتوبر  وبمركز شباب الجزيرة . 

أشار وزير الشباب والرياضة إلى أنه سيتم تنفيذ خريطة زمنية ومكانية تتضمن جميع مراكز الشباب المنتشرة بجميع قرى ومدن محافظات الجمهورية لتطبيق المبادرة بها وكذلك الأندية الرياضية فى مختلف المحافظات.

من جانبها، أوضحت الدكتورة أنيسة حسونة أن بروتوكول التعاون الذى سيتم من خلاله إطلاق المبادرة سيكون بين وزارة الشباب والرياضة ومستشفى الناس لأمراض القلب للأطفال الخيرية، مشيرة إلى أن وزارة الشباب والرياضة لديها من القدرات البشرية واللوجستية وما تمتلكه من انتشار فى جميع المحافظات ما يؤهلها لنشر تلك المبادرة بما يستفيد منه أكبر عدد ممكن من النشء والشباب وخاصة الرياضيين الممارسين للرياضة بشكل منتظم سواء على مستوى الممارسة أو الاحتراف.
وزارة الشباب والرياضة تطلق مبادرة «قلب أمين»
وزارة الشباب والرياضة تطلق مبادرة «قلب أمين»
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