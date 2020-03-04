الحجر الصحي: توقعنا كورونا.. وتطور في الفيروسات كل 15 عاما.. فيديو

قال الدكتور أيمن إمام مدير الحجر الصحي بوزارة الصحة، إن هناك توقعا لـ الأوبئة والفيروسات في كل فترة من الزمن مثل كورونا وفيروسات الانفلونزا المتغيرة والمتحولة .





وأضاف أيمن إمام في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" كل 15 عاما ننتظر تطورا في الأوبئة ونتخذ استعدادات وجاهزية لمواجهة تلك النوعية من الأوبئة والفيروسات".





وتابع أيمن إمام:" الانفلونزا فيروس سريع التحور والتغير وآخر فيروس انفلونزا ظهر في 2009".





وأكمل ايمن إمام:" فيروس كورونا من أصل حيواني ويصيب الحيوانات وليس البشر وتحور الفيروس وبدأ يصيب البشر وينتقل فيما بينهم". أصلوبدأ



