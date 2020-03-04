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توك شو

الحجر الصحي: توقعنا كورونا.. وتطور في الفيروسات كل 15 عاما.. فيديو

الأربعاء 04/مارس/2020 - 08:38 م
كورونا
كورونا
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هاني حسين
قال الدكتور أيمن إمام  مدير الحجر الصحي بوزارة الصحة، إن هناك توقعا لـ الأوبئة والفيروسات في كل فترة من الزمن مثل كورونا وفيروسات الانفلونزا المتغيرة والمتحولة .

وأضاف  أيمن إمام  في حواره مع الإعلامية  عزة مصطفى  في  برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  كل 15 عاما ننتظر تطورا في الأوبئة ونتخذ استعدادات وجاهزية لمواجهة تلك النوعية من الأوبئة والفيروسات".

وتابع أيمن إمام:"  الانفلونزا فيروس سريع التحور والتغير وآخر فيروس انفلونزا  ظهر في 2009".

وأكمل ايمن إمام:"  فيروس كورونا من أصل حيواني ويصيب الحيوانات وليس البشر وتحور الفيروس وبدأ يصيب البشر وينتقل فيما بينهم".

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