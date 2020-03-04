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اقتصاد

بنك الاتحاد الوطني يقترض 50 مليون دولار من أبوظبي التجاري

الأربعاء 04/مارس/2020 - 07:26 م
بنك الاتحاد الوطني
بنك الاتحاد الوطني
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وكالات

وقع بنك الاتحاد الوطني- مصر، علي اتفاق بقرض مساندة من مجموعة أبوظبي التجاري الإماراتية بقيمة 50 مليون دولار  خلال العام الماضي لزيادة رأسماله، بعائد لمدة 3 شهور و 3% هامش ربح وفقا للتعاقد.


قال تقرير صادر عن البنك إن حقوق ملكية البنك تبلغ 2.6 مليار جنيه ورأسماله المدفوع سجل 1.5 مليار جنيه، إذ تبلغ نسبة استحواذ مجموعة أبوظبي التجاري الإماراتية بنسبة 96.64%.

 

وسبق للبنك الحصول علي قرض مساند بقيمة 50 مليون دولار علي شريحتين خلال 2017  أحدها بـ35 مليون دولار و ثانيهما بـ15 مليون دولار.


وقدم البنك المركزي المصري قرضا بـ70 مليون جنيه لـ " الاتحاد الوطني" لدعم مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، بخلاف 12 مليون جنيه من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة و البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعائد 7% متناقصة.

 

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