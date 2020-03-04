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أصل الحكاية

اعتداء النسيم.. غضب في السعودية بعد انتشار فيديو أبطاله سوريون.. فما القصة؟

الأربعاء 04/مارس/2020 - 07:17 م
اعتداء النسيم
اعتداء النسيم
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عبدالله قدري
موجة غضب عاصفة تصدرت موقع التواصل الاجتماعي تويتر في السعودية، بعد انتشار مقطع فيديو، ظهر فيه شباب سوريون يعتدون بالضرب المبرح على سائق تبين أنه سوري فيما بعد، لوجود خلاف سابق بينهم، في حي النسيم بالرياض.

وتفاعل المغردون عبر هاشتاج (#اعتداء_النسيم)، وكشف شهود عيان عبر الهاشتاج أن سبعة سوريين من العمالة الوافدة، تجمهروا أمام باب سيارة يقودها سائق سطحة، يحاول الدفاع عن نفسه أمام ضربات متعددة بإستخدام العصي والأخشاب.


ونشرت مجموعة الشباب المعتدين على السائق مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تباهوا خلالها بعملية الاعتداء العنيفة.

وقالت صحيفة المرصد وعلمت المرصد، إن سائق السطحة المُعتدى عليه ليس سعودي الجنسية بخلاف ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن مقطع الفيديو.

وقال عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن الشخص المعتدى عليه سوري الجنسية.

وأثار الفيديو حفيظة السعوديين، بسبب تكرار أعمال الشغب من العمالة السورية الوافدة إلى الممكلة، وهو ما لا يتناسب مع القوانين والعادات التي تحكم المملكة.

وصب المتفاعلون على الهاشتاج غضبهم على الشباب المعتدي، وطالبوا بترحيلهم من البلاد، حتى لا تتكرر مثل هذه الاعتداءات في السعودية.

ويمثل ملف العمالة الوافدة صداعا في المملكة، بسبب الشغب الذي يقوم به بعض الجاليات سواء العربية أو الإفريقية.

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