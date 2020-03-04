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تعليم

ورشة عمل عن كيفية التقدم لمشروعات تطوير واعتماد معامل مؤسسات التعليم بجامعة الزقازيق

الأربعاء 04/مارس/2020 - 08:33 م
ورشة عمل عن كيفية
ورشة عمل عن كيفية التقدم لمشروعات تطوير وإعتماد معامل مؤسسات
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محمد الطحاوي
عقدت جامعة الزقازيق اليوم، ورشة عمل عن كيفية التقدم لمشروعات تطوير واعتماد معامل مؤسسات التعليم العالى "الدورة الثانية عشرة" ضمن خطة وحدة المشروعات بالجامعة، بحضور د. ميرفت عسكر نائب رئيس جامعة الزقازيق للدراسات العليا والبحوث، وفريق من وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي.

وأكدت الدكتورة ميرفت عسكر أن الهدف من الزيارة وتنفيذ ورشة العمل هو تقديم الدعم للمجموعات التى تم تجهيزها ضمن خطة وحدة المشروعات بالجامعة للتقدم فى الدورة "الثانية عشرة" عن كيفية التقدم لمشروعات تطوير واعتماد المعامل لمؤسسات التعليم العالى بتكلفة مالية تقدر بـ2 مليون و400 ألف جنيه بالإضافة إلي متابعة مشروعات  الدورة الحادية عشر والجاري الإنتهاء منها.

وتناولت الورشة كيفية التقدم اليها وكيفية تنفيذ الإختبارات بالمعامل وفقًا للمواصفات القياسية والمعتمدة دوليًا وكيفية حصول المعمل على الاعتماد من جهة إعتماد مصرية أو أجنبية، وسبل زيادة دقة وكفاءة الأجهزة الموجودة بالمعمل وذلك بمعايرتها طبقًا لأحدث الطرق الفنية فى جهات معايرة متخصصة، بالإضافة إلي استكمال البنية التحتية للمعمل وتطويره وتحديثه بالأجهزة المتخصصة والتجهيزات اللازمة لإجراء الإختبارات ومراجعة المشروعات المجهزة، وكذلك تقديم الدعم لها ، للتقدم بها فى هذه الدورة وزيارة المعامل التى تستعد للتقديم لتقديمها على أرض الواقع وزيارة معامل الدورة السابقة “الحادية عشر” لتقييمها استعدادًا للانتهاء من المشروع .
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