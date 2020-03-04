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أخبار العالم

ترامب يعلق على انسحاب بلومبرج: أهدر مليار دولار وسينفق المزيد على بايدن

الأربعاء 04/مارس/2020 - 07:07 م
صدى البلد
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حسام رضوان
علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على انسحاب الملياردير مايكل بلومبرج من الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لصالح جو بايدن الذي حقق تقدما كبيرا يقربه من منافسة ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال "ترامب" على تويتر: "انسحب الصغير مايك بلومبرج لتوه من السباق الرئاسي. كان بإمكاني أن أخبره منذ فترة طويلة أنه لم يكن لديه ما يلزم، وكان من شأنه أن يوفر على نفسه مليار دولار، التكلفة الحقيقية".

وأضاف ترامب: "الآن سيسكب المال على حملة النائم جو (بايدن)، أملا لحفظ ماء الوجه. هذا لن ينجح".

وسخر ترامب من بلومبرج قائلا: "قال ميني مايك: منذ 3 شهور دخلت السباق الرئاسي لأهزم دونالد ترامب".

وعقب ساخرًا: "لكني فشلت فشلا ذريعا".

وتشير التقارير إلى ان بلومبرج انسحب من السباق الرئاسي بعد إنفاقه 600 مليون دولار على حملته، معلنا دعمه لمنافسه جو بايدن للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي.

وكان بايدن قد وجه الشكر لمايك بلومبرج على دعمه مشيرا إلى أنه سيقبل الدعم المالي للحملة بحسب ما ذكرته "واشنطن بوست".

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