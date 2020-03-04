الحجر الصحي بالصحة: كورونا عائلة من الفيروسات تاجية الشكل.. فيديو

قال الدكتور أيمن إمام مدير الحجر الصحي بوزارة الصحة، إن كورونا هو عائلة من الفيروسات وأطلق عليها كورونا لأنها فيروسات تاجية.
وأضاف أيمن إمام في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن فيروس كورونا له أنواع كثيرة من الفيروسات، ونشهد الفيروس السابع من كورونا.
وتابع أيمن إمام: "فيروس السارس الذي ظهر عام 2003 من عائلة كورونا وظهر في الصين وانتقل من حيوان إلى إنسان ولكنه أصاب 8 الاف شخص فقط وقتل 800 فرد فقط على مستوى العالم".
وتابع أيمن إمام: "الأنفلونزا فيروس سريع التحور والتغير وأخر فيروس انفلونزا ظهر في 2009".
وأكمل ايمن إمام: "فيروس كورونا من أصل حيواني ويصيب الحيوانات وليس البشر وتحور الفيروس وبدأ يصيب البشر وينتقل بينهم البعض".