الحجر الصحي بالصحة: كورونا عائلة من الفيروسات تاجية الشكل.. فيديو

قال الدكتور أيمن إمام مدير الحجر الصحي بوزارة الصحة، إن كورونا هو عائلة من الفيروسات وأطلق عليها كورونا لأنها فيروسات تاجية.

وأضاف أيمن إمام في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن فيروس كورونا له أنواع كثيرة من الفيروسات، و نشهد الفيروس السابع من كورونا.



