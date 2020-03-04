AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

السفير المصري في تونس يدعو بعثة الزمالك على العشاء

الأربعاء 04/مارس/2020 - 07:20 م
لحظة استقبال السفير
لحظة استقبال السفير المصري لبعثة تونس
Advertisements
تونس- خاص صدى البلد
وجه السفير المصري في تونس نبيل الحبشي الدعوة على العشاء لبعثة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مساء اليوم .

كان السفير  المصري قد حضر مران الفريق والذي أقيم على الملعب الفرعي لاستاد رادس اليوم من أجل مؤازرة الفريق قبل مواجهة الترجى التونسى يوم الجمعة المقبل بإياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتوجه الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك لملعب رادس الفرعي وذلك لأداء أول مران له في تونس استعدادا لمواجهة الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل بإياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكانت البعثة وصلت أمس ويتوجه الفريق حاليا لأداء مرانه الأول وسط حراسة أمنية مشددة لتأمين الفريق.

ونجح فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد بالمباراة التي جمعت الفريقين باستاد القاهرة في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أفريقيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الزمالك يؤدي مرانه الأول بملعب رادس الفرعي

أعضاء مجلس الزمالك يؤازرون الفريق في التدريبات بملعب رادس

جلسة فنية بين كارتيرون والجهاز المعاون استعدادا لمواجهة الترجي

سفير مصر يحضر مران الزمالك استعدادا للترجي التونسي

الأمن التونسي يقرر حضور 60 ألف متفرج لمؤازرة جماهير الترجي أمام الزمالك

صدى البلد يرصد مهارات شيكابالا وبنشرقي باستاد رادس

ترشيحاتنا

سعر الدولار اليوم .. تطور جديد في ثمن الورقة الخضراء

الصحة التونسية تنصح بإقامة مباراة الترجي والزمالك بدون جمهور.. تفاصيل

قرار جديد بشأن عودة المصريين المتواجدين في إجازات لـ الكويت

بـ كتف واقع.. لقاء الخميسى تثير الجدل بهذه الاطلالة

اتحاد الكرة يعتمد تقنية الـ var في مباراة إنبي والطلائع غدا في الدوري

فى حضور مرتضي منصور.. إخلاء سبيل زوجة شادي محمد وحجز القضية للحكم في سرقة شقة طليقها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محشي ورق العنب.. حكاية أكلة جسدت تأثير الاحتلال العثماني على المطبخ المصري

بـ حذاء غريب.. ياسمين صبرى تستعرض رشاقتها

ذعر على جروبات الماميز.. كيف ينتقل فيروس كورونا في المدارس؟