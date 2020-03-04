لجنة العضوية بالأهلي تواصل مقابلاتها للمتقدمين قبل زيادة الرسوم أول أبريل

واصلت لجنة العضوية بالنادي الأهلي، برئاسة إبراهيم الكفراوي، عضو مجلس الإدارة، اليوم الأربعاء، عقد المقابلات الخاصة مع المتقدمين للحصول على عضوية النادي، سواء العامة بمقر الأهلي بالجزيرة ومدينة نصر، أو فرعَيه بالشيخ زايد والتجمع الخامس، وسط إقبال كثيف من الراغبين في الانضمام إلى أسرة الأهلي قبل رفع قيمة العضوية أول أبريل المقبل.





وتبلغ قيمة العضوية العامة حاليًّا 500 ألف جنيه بالنسبة للمؤهل العالي لجميع الفروع، و175 ألف جنيه لفرع الشيخ زايد، و200 ألف جنيه لفرع التجمع الخامس، أما بالنسبة للمؤهل دون العالي، فتبلغ قيمة العضوية حاليًّا 600 ألف جنيه لجميع الفروع، و250 ألف جنيه لفرع الشيخ زايد، و300 ألف جنيه لفرع التجمع الخامس.





ومن المقرر أن ترتفع قيمة العضوية بعد تفعيل قرار الزيادة بشكل رسمي مطلع أبريل المقبل إلى 750 ألف جنيه، بالنسبة للمؤهل العالي لجميع الفروع (العضوية العامة)، و250 ألف جنيه لفرع الشيخ زايد، و250 ألف جنيه لفرع التجمع الخامس، أما بالنسبة للمؤهل دون العالي، فسوف تصل قيمة العضوية إلى مليون جنيه لجميع الفروع (العضوية العامة)، و400 ألف جنيه لفرع الشيخ زايد، و400 ألف جنيه لفرع التجمع الخامس.





وشهد اجتماع لجنة العضوية اليوم استيفاء الأوراق المطلوبة ودراسة جميع الأمور المتعلقة بالمتقدمين الجدد، تمهيدًا للبدء في استكمال الإجراءات اللازمة للاشتراك، خاصة بعدما شهدت الأيام السابقة إقبالًا كثيفًا من الراغبين في الحصول على عضوية الأهلي، في ظل الطفرة الهائلة في المنشآت والخدمات، التي حرص مجلس الإدارة على تنفيذها وتطبيقها بشكل عملي خلال الفترة الماضية، بما يتناسب مع اسم النادي ويلبي طموحات الأعضاء.