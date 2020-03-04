رونالدو في مدريد.. مصير الدون مع الريال بعد حضوره مباراة الكلاسيكو

حضر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، مباراة "الكلاسيكو الإسباني" بين الريال وبرشلونة على إستاد سانتياغو بيرنابيو، حيث أعاد ذكريات إبداعه على هذا الملعب والسنوات التاريخية التي قضاها في قلعة "الملكي".





وأثار حضور رونالدو، مشاعر جمهور ريال مدريد، وزادت قيمة حضور اللاعب البرتغالي إلى "الكلاسيكو" هو التأثير غير المباشر على نتيجة المباراة، وفقًا لما ذكر اللاعب البرازيلي فينسيوس جونيور.





وقال جونيور إن رونالدو نزل إلى غرفة تبديل ملابس ريال مدريد بين شوطي المباراة، وقام بتحفيز اللاعبين لتحقيق الفوز.





وبعد إحراز جونيور الهدف الأول لريال مدريد، قام بالاحتفال بالطريقة الشهيرة التي اعتاد اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو على الاحتفال بها في مبارياته مع "الميرنغي".





ورغم صعوبة تحقيق حلم العديد من المدريديين وهو استعادة خدمات كريستيانو رونالدو، وإنهاء مسيرته مع "الملكي"، إلا أن ظهور اللاعب البرتغالي في إستاد سانتياغو بيرنابيو، أعاد الآمال إلى عشاق النادي الإسباني واللاعب، حول محاولة كسب خدماته والاستفادة من تعلقه التاريخي بالنادي الأكثر تتويجًا بلقب دوري أبطال أوروبا.





وسريعًا ما تفاعلت وسائل الإعلام الإسبانية حول حضور رونالدو مباراة "الكلاسيكو"، ورغبة العديد من المشجعين بأن يعود إلى الفريق، إلا أنها أكدت في الوقت نفسه أن رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز لا يفكر على الإطلاق في استعادة خدمات اللاعب البرتغالي، وأن الفكرة مرفوضة بالنسبة له على كافة الأصعدة.





ورغم تصالح بيريز ورونالدو إلا أن مسألة عودة اللاعب البرتغالي إلى الريال تعد مستبعدة تمامًا بالنسبة إلى رئيس النادي الإسباني الذي يرى أن هذه الصفحة أغلقت تمامًا.