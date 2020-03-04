AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رونالدو في مدريد.. مصير الدون مع الريال بعد حضوره مباراة الكلاسيكو

الأربعاء 04/مارس/2020 - 07:29 م
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
Advertisements
عمرو أبوبكر
حضر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، مباراة "الكلاسيكو الإسباني" بين الريال وبرشلونة على إستاد سانتياغو بيرنابيو، حيث أعاد ذكريات إبداعه على هذا الملعب والسنوات التاريخية التي قضاها في قلعة "الملكي".

وأثار حضور رونالدو، مشاعر جمهور ريال مدريد، وزادت قيمة حضور اللاعب البرتغالي إلى "الكلاسيكو" هو التأثير غير المباشر على نتيجة المباراة، وفقًا لما ذكر اللاعب البرازيلي فينسيوس جونيور.

وقال جونيور إن رونالدو نزل إلى غرفة تبديل ملابس ريال مدريد بين شوطي المباراة، وقام بتحفيز اللاعبين لتحقيق الفوز.

وبعد إحراز جونيور الهدف الأول لريال مدريد، قام بالاحتفال بالطريقة الشهيرة التي اعتاد اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو على الاحتفال بها في مبارياته مع "الميرنغي".

ورغم صعوبة تحقيق حلم العديد من المدريديين وهو استعادة خدمات كريستيانو رونالدو، وإنهاء مسيرته مع "الملكي"، إلا أن ظهور اللاعب البرتغالي في إستاد سانتياغو بيرنابيو، أعاد الآمال إلى عشاق النادي الإسباني واللاعب، حول محاولة كسب خدماته والاستفادة من تعلقه التاريخي بالنادي الأكثر تتويجًا بلقب دوري أبطال أوروبا.

وسريعًا ما تفاعلت وسائل الإعلام الإسبانية حول حضور رونالدو مباراة "الكلاسيكو"، ورغبة العديد من المشجعين بأن يعود إلى الفريق، إلا أنها أكدت في الوقت نفسه أن رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز لا يفكر على الإطلاق في استعادة خدمات اللاعب البرتغالي، وأن الفكرة مرفوضة بالنسبة له على كافة الأصعدة.

ورغم تصالح بيريز ورونالدو إلا أن مسألة عودة اللاعب البرتغالي إلى الريال تعد مستبعدة تمامًا بالنسبة إلى رئيس النادي الإسباني الذي يرى أن هذه الصفحة أغلقت تمامًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسالة تاريخية من فلورنتينو بيريز لـ رونالدو في عيد ميلاده الـ35

طلبات مبابي تقرب محمد صلاح من اللعب لريال مدريد

رونالدو في مدريد قبل انطلاق كلاسيكو الأرض

كريستيانو رونالدو في البرنابيو لمتابعة لقاء ريال مدريد وبرشلونة.. صورة

رونالدو يصفق لـ فينيسيوس بعد هدفه في برشلونة.. والبرازيلي يقلد الدون.. صورة

ميسي ينطفئ أمام رونالدو.. ماذا قالت صحف أوروبا عقب هزيمة برشلونة في كلاسيكو الأرض؟

ترشيحاتنا

محشي ورق العنب.. حكاية أكلة جسدت تأثير الاحتلال العثماني على المطبخ المصري

لازم نسويلها زار.. فجر السعيد تهين صفاء الهاشم بعد هجومها على مصر

سعر الدولار اليوم .. تطور جديد في ثمن الورقة الخضراء

بعد فضح ياسمين وشقيقها.. 10 صور لطليقة وائل عبد العزيز وابنها

الصحة التونسية تنصح بإقامة مباراة الترجي والزمالك بدون جمهور.. تفاصيل

بـ كتف واقع.. لقاء الخميسى تثير الجدل بهذه الاطلالة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محشي ورق العنب.. حكاية أكلة جسدت تأثير الاحتلال العثماني على المطبخ المصري

بـ حذاء غريب.. ياسمين صبرى تستعرض رشاقتها

ذعر على جروبات الماميز.. كيف ينتقل فيروس كورونا في المدارس؟