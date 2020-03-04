مكالمة وزير الدفاع الأمريكي لم تجد ترحيبا بالصين.. 100 مليون من واشنطن لمساعدة 25 دولة على مواجهة كورونا

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر خلال اتصال هاتفي بنظيره الصيني، إن بلاده تسعى لمساعدة العديد من دول العالم لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.





وأكد إسبر خلال اتصال هاتفي مع نظيره الصيني استعداد بلاده لتقديم المساعدة للصين لمواجهة فيروس كورونا الجديد.





وقال إسبر إن الولايات المتحدة تبذل جهودا كبيرة لدعم العالم للحد من آثار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) ، وإن عزمها أكيد لدعم الصين لمواجهة المرض.





وأعلنت عن المكالمة بين إسبر ووزير الدفاع الصيني "وي فينج"، ولم تنل المساعدة الأمريكية أي رد من الصين.





وأعلنت السفارة الأمريكية في بغداد، أن العراق و25 دولة أخرى ستتلقى تمويلا قدره 37 مليون دولار من "صندوق الاحتياطي للطوارئ الخاص بالأمراض المعدية" لمساعدة الدول المتضررة من كورونا.





وذكر بيان السفارة أن "هذه الأموال هي الدفعة الأولى من مبلغ 100 مليون دولار تعهدت بها الحكومة الأمريكية لمساعدة الدول ذات الأولوية العالية في مواجهة فيروس كورونا، وستقدم الحكومة الأمريكية هذه الأموال إلى "منظمة الصحة العالمية أو البرامج التي يقودها الشركاء المنفذون للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية".





وستشمل المنحة بالإضافة إلى العراق كلا من أفغانستان، وأنجولا وإندونيسيا وكازاخستان وكينيا وجنوب إفريقيا وطاجكستان والفلبين وتركمانستان وأوزبكستان وزامبيا وزيمبابوي وبنجلاديش وميانمار وكمبوديا، وإثيوبيا وقيرغيزستان ولاو ومنغوليا ونيبال ونيجيريا وباكستان وتايلاند وفيتنام.