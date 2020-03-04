الصحة: الكشف على جميع القادمين بالمطارات والموانئ.. و27 مستشفى مجهزة للتعامل مع كورونا

قال الدكتور أيمن إمام مدير الحجر الصحي بوزارة الصحة، إن هناك خطة استباقية للتعامل مع فيروس كورونا المستجد في وزارة الصحة.





وأضاف أيمن إمام في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الحجر الصحي هو أول خط يقابل أي وافد إلى مصر وهناك استعدادات قصوى في الحجر الصحي ويتم إجراء محاكاة لكيفية التعامل داخل الحجر الصحي في المطارات والموانئ بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية.





وأوضح أيمن إمام أن الحجر الصحي جاهز ويعمل على مدار الـ 24 ساعة وتم تشكيل غرفة أزمات في وزارة الصحة لمتابعة أعمال الحجر الصحي في كل المطارات والموانئ، مضيفا: " كل القادمين إلى مصر يتم الكشف عليهم في الحجر الصحي".





أيمن إمام أن هناك إجراءات حجر صحي للبضائع والطائرات والسفن، وكل محافظة بها مستشفى جاهزة ومستعدة لاستقبال أي حالات مصابة بفيروس كورونا وأكدإجراءاتمحافظةجاهزةومستعدة



