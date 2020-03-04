حسب الله: دعم المحليات لـ"التخطيط العمراني" ينسف الامتداد للبناء العشوائي

أكد الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية المصرى أهمية التعديلات التى جاءت بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 خاصة فى مادته الرابعة التى تتناول اختصاصات الهيئة العامة للتخطيط العمرانى والتى أكدت ان الهيئة العامة للتخطيط العمراني هي جهاز الدولة المسئول عن رسم السياسة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة، وإعداد مخططات وبرامج هذه التنمية على المستوى القومي والإقليمي والمحافظات والمراكز والمدن والتجمعات العمرانية الريفية في إطار الأهداف والسياسات القومية والإقليمية والمحلية للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة.





وقال "حسب الله" فى بيان له اصدره منذ قليل، ان الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بهذه الاختصاصات سيكون لها دورها فى اعادة صياغة التخطيط العمرانى على مستوى الجمهورية معربا عن ثقته الكاملة فى قدرة الهيئة ورئيسها المهندس علاء عبد الفتاح على القيام بهذه المهام القومية واحداث طفرة حقيقية فى التخطيط والتنمية العمرانية على مستوى الجمهورية.



