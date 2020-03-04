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برلمان

حسب الله: دعم المحليات لـ"التخطيط العمراني" ينسف الامتداد للبناء العشوائي

الأربعاء 04/مارس/2020 - 09:06 م
صلاح حسب الله
صلاح حسب الله
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ماجدة بدوي
أكد الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية المصرى أهمية التعديلات التى جاءت بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 خاصة فى مادته الرابعة التى تتناول اختصاصات الهيئة العامة للتخطيط العمرانى والتى أكدت ان الهيئة العامة للتخطيط العمراني هي جهاز الدولة المسئول عن رسم السياسة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة، وإعداد مخططات وبرامج هذه التنمية على المستوى القومي والإقليمي والمحافظات والمراكز والمدن والتجمعات العمرانية الريفية في إطار الأهداف والسياسات القومية والإقليمية والمحلية للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة.

وقال "حسب الله" فى بيان له اصدره منذ قليل، ان الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بهذه الاختصاصات سيكون لها دورها فى اعادة صياغة التخطيط العمرانى على مستوى الجمهورية معربا عن ثقته الكاملة فى قدرة الهيئة ورئيسها المهندس علاء عبد الفتاح على القيام بهذه المهام القومية واحداث طفرة حقيقية فى التخطيط والتنمية العمرانية على مستوى الجمهورية.

وطالب الدكتور صلاح حسب الله من جميع المسئولين خاصة المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والاحياء على مستوى الجمهورية مساندة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى خاصة ان المهندس علاء عبد الفتاح رئيس الهيئة له باع طويل فى التخطيط والتنمية العمرانية. مشيرا الى ان تطبيق هذا القانون بصفة عامة وما جاء فى مادته الرابعة سيحقق اهداف التنمية العمرانية فى مصر بشرط ان يعمل الجميع على نسف الروتين والبيروقراطية والإهمال داخل المحليات بجميع مستوياتها من اجل انجاح هذه الهيئة القومية والوطنية فى وضع منظومة للتخطيط العمرانى على أسس علمية وهندسية تمنع وتنسف البناء العشوائى على مستوى الجمهورية.
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