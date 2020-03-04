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أخبار العالم

لا فائدة من الاتفاقات.. طالبان تهاجم من جديد وتقتل دَستة جنود

الأربعاء 04/مارس/2020 - 08:17 م
عناصر طالبان
عناصر طالبان
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محمد علي

لقي 16 جنديًا أفغانيًا مصرعهم بهجوم شنه عناصر حركة "طالبان" على مقر عسكري في ولاية قندوز، شمالي البلاد، وذلك بعد ما وقعت الحركة اتفاقًا مهمًا مع الولايات المتحدة، بعد 19 عامًا من الصراع، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

لكن يظهر إنه لا فائدة من الاتفاق، إذ سرعان ما خرقت طالبان حالة الاتفاق، وهاجمت من جديد القوات الأفغانية.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى في الولاية صفي الله أميري في تصريح اليوم الأربعاء، أن الهجوم وقع في منطقة باغ التابعة لولاية قندوز.

وأضاف أميري أن الاشتباكات التي وقعت خلال الهجوم أسفرت عن مقتل 16 جنديًا أفغانيًا، وعدد من عناصر "طالبان"، وأشار إلى أن عناصر "طالبان" انسحبوا عقب وصول تعزيزات إضافية إلى المنطقة.

من جانب آخر قال شهود عيان إن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 16 جنديًا و4 من أفراد الشرطة المدنية.

والثلاثاء، أعلن مسؤولون أفغاني مقتل 5 من رجال الشرطة في هجوم شنته حركة "طالبان" على نقطة تفتيش أمنية بالقرب من منجم للنحاس شرقي البلاد.

جدير بالذكر أن "طالبان" أعلنت وقف العنف قبل أن توقع في الدوحة يوم السبت الماضي، على اتفاق مع الولايات المتحدة حول انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان.

وبموجب الاتفاق، ستغادر القوات الأجنبية أفغانستان خلال 14 شهرا، مقابل الحصول على ضمانات من "طالبان" وتعهدها بالتفاوض مع حكومة كابل.

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