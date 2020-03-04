تماثيل برونز ولوحات وأقنعة كارتوناج.. تفاصيل عرض 59 قطعة أثرية مصرية للبيع في جاليري بركات بلندن.. صور

عرض جاليري بركات للأنتيكات في لندن لصاحبه الفلسطيني الأصل فايز بركات مجموعة من الآثار المصرية تحت عنوان"روائع الفن المصري القديم".





وخلال جولة قمنا بها في الموقع الخاص بالجاليري،وجدنا أن هناك تتنوع فى القطع المعروضة بين تماثيل من البرونز واجزاء من توابيت خشبية ولوحات وأواني وتمائم ومساند للرأس، وغيرها من القطع الأثرية التي ترجع لعصور مختلفة من التاريخ المصري القديم.





ويبلغ عدد القطع المعروضة للبيع 59 قطعة،و هي جزء من مجموعة الآثار المصرية المعروضة بالموقع،ومنها إناء من الألباستر يحمل اسم الملك امنحتب الثاني، وبعض الأجزاء الخشبية من تابوت يرجع لعصر الانتقال الثالث.





وهناك أيضا قناع من الكرتوناج يرجع للقرن 6/7 قبل الميلاد، بالإضافة إلى بعض التماثيل البرونزية للمعبودات مثل ايزيس و أوزير وباستت وايزيس.





وحول طريقة خروج هذه القطع،قال مصدر بالآثار أن لعل بعضها خرج منذ فترات طويلة قبل صدور قوانين حماية الآثار المصرية، واثناء فترات الاحتلال الأجنبي لمصر.





وفي بعض الأحيان تخرج بعض القطع عن طريق الحفر الخلسة، وفي هذه الحالة يلجأ مهربو الآثار لتزوير بعض الأوراق والمستندات الخاصة بالقطع حتى لا تستطيع السلطات المصرية اثبات احقيتها في رجوعها إلى مصر مرة أخرى.





وقال المصدر أن تهريب الآثار قضية لا تقع على عاتق مسئولي الآثار فقط، فهي تحتاج إلى مجهود كبير وتعاون بين الجميع من تعليم واعلام ودين وتوعية ثقافية، و تخطيط وصبر حتى نصل إلى نتائج ملموسة.





وأوضح المصدر أنه خلال اليومين الماضيين رأينا عددا من القطع الأثرية التي تم ضبطها بالمنافذ المصرية بمجهود مشترك بين الآثار والشرطة والجمارك، على أن عدد كبير من القطع الموجودة خارج البلاد خرجت قبل صدور القوانين المصرية المنظمة لذلك الأمر، لذا فإنه في حالات كثيرة يصعب التوصل لحلول لعودة تلك القطع مرة أخرى إلى مصر ،في إطار القوانين الخاصة بالدول التي تتواجد بها تلك القطع الآن.





واصاف :لا يخفى على أحد أن العالم أجمع يعاني من قضايا الاتجار غير المشروع في الآثار، وقد كانت الآثار المصرية دوما محط الطلب في اسواق بيع الآثار الدولية، لما لها من أهمية تاريخية ولأنها محط اعجاب وتقدير العالم أجمع، وقد أثر ذلك داخليا على عقول بعض راغبي الثراء السريع ممن لا يدركون قيمة الأثر التي تفوق جميع تلك الأموال، بل ولا يقتنعون بتحريم الاتجار في الاثار من الناحية الدينية.