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سيارات

إقامة متحف للسيارات الكلاسيكية في مصر.. اعرف آخر التطورات

الأربعاء 04/مارس/2020 - 10:02 م
سيارات كلاسيكية مصرية
سيارات كلاسيكية مصرية - حصري
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عزة عاطف
ما يقرب من ٨٠٠ سيارة كلاسيكية تحتويها غرفة السيارات الكلاسيكية منذ بداية نشاطها قبل ١٨ عامًا كجزء من نادي السيارات والرحلات المصري، نتيجة لما احتلته هذه القطع الثمينة من مكانة في قلوب الفئات العمرية المختلفة.

وتقدمت غرفة السيارات الكلاسيكية بقيادة نادي السيارات والرحلات المصري بطلب للجهات المسئولة والمعنية بالرغبة في إقامة متحف قومي للسيارات الكلاسيكية.

وقال المستشار «عادل عبدالباقي» رئيس النادي لموقع «صدى البلد» "إن السيارات الكلاسيكية تعد تراثًا مصريًا يجب الافتخار به وثقافة علينا نشرها".

وطالبت الغرفة بأن يكون المتحف تحت إشراف نادي السيارات والرحلات، إذ يعمل نادي الرحلات دائمًا على دعم هذه القطع النادرة، ويبحث عن آفاق جديدة لتنمية هذه الثقافة التراثية، عن طريق زيادة أعداد المشاركين والمهتمين بهذه الثقافة الراقية والإرشاد إلى طرق الحفاظ عليها.

وأضاف عبدالباقي: "بمساندة النادي الدائمة لهذا النشاط أصبحنا أعضاء في الاتحاد الدولي للسيارات الكلاسيكية FIVA في عام ٢٠١٦،وحاليًا نحن في انتظار موافقات الجهات الرسمية لإطلاق المتحف المنتظر.
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