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محافظات

ندوات ومحاضرات تثقيفية.. مستثمرو المنطقة الحرة في الإسماعيلية يناقشون إجراءات الوقاية من الفيروسات

الأربعاء 04/مارس/2020 - 09:02 م
أجتماع مستثمرى المنطقة
أجتماع مستثمرى المنطقة الحرة العامة الاستثمارية
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انجي هيبة
ترأس المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الاسماعيلية، اليوم الاربعاء، اجتماع مستثمرى المنطقة الحرة العامة الاستثمارية، نيابة عن اللواء شريف بشارة المحافظ . 
عقد الاجتماع بمقر مجلس ادارة المنطقة وبحضور أيمن صالح رئيس الادارة المركزية للمنطقة وجمع كبير من مستثمرى المنطقة الحرة والممثلين القانونيين لشركات المنطقة. 

وخلال الاجتماع تم استعراض ومناقشة الآليات التنفيذية لعقد عدة ندوات ومحاضرات تثقيفية حول مفهوم الطب الوقائى والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل الشركات الاستثمارية لمكافحة الفيروسات الوبائية، علي أن يبدأ تنفيذ تلك الندوات اعتبارا من الأسبوع المقبل كما تم التنسيق والاعداد لعقد محاضرات توعية لمديرى شئون العاملين بشركات المنطقة حول قانون التأمينات الاجتماعية الجديد ولائحته التنفيذية . 

 كما تم الاتفاق على عقد ندوات خاصة بالتوعية بكيفية اشهار جمعية لمستثمرى المنطقة الحرة وروافد التواصل فيما بين تلك الجمعية ومديرية التضامن الاجتماعى لخدمة المجتمع . 

كما تناول الاجتماع شرح لبروتوكول التعاون الموقع فيما بين المحافظة وجامعة قناة السويس فى مجالات البحث العلمى ودعم برامج التدريب والتأهيل للعمالة واعداد الكوادر الفنية الخاصة والمطلوبة لشركات المنطقة .
ندوات ومحاضرات تثقيفية.. مستثمرو المنطقة الحرة في الإسماعيلية يناقشون إجراءات الوقاية من الفيروسات
ندوات ومحاضرات تثقيفية.. مستثمرو المنطقة الحرة في الإسماعيلية يناقشون إجراءات الوقاية من الفيروسات
ندوات ومحاضرات تثقيفية.. مستثمرو المنطقة الحرة في الإسماعيلية يناقشون إجراءات الوقاية من الفيروسات
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