بعد إعدام هشام عشماوي.. أسر شهداء القليوبية: حقهم رجع ودمهم مرحش هدر

فرحة عارمة سادت بين أهالى أسر الشهداء بمحافظة القليوبية عقب تنفيذ حكم الإعدام شنقا على الإرهابي هشام علي العشماوي العقل المدبر للعديد من العمليات الإرهابية، التى راح ضحيتها عدد من شهداء الوطن.

وأطلقت السيدات وأقارب أسر الشهداء لأول مرة الزغاريد عقب نشر وسائل الاعلام تنفيذ حكم الإعدام على الإرهابى مؤكدين أن دم الشهداء مرحش هقدر والحمد لله حقهم رجع تانى.





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وقال محمد احمد فرح أحد اقارب الشهيد المجند محمود راغب عبد الوهاب فرج ابن مركز طوخ إن اليوم رجع جق الشهيد وكل زملائه الذين ضحوا بأرواحهم من اجل الحفاظ على استقرار الوطن.





واضاف اننا كنا ننتظر هذا اليوم بفارغ الصبر منذ ان تم ضبط الارهابى الخائن هشام عشماوى من السلطات الليبية وعودته مذلولا مكبلا بالقيود، فى قبضة السلطات المصرية بعد استلامه من الجيش الوطنى الليبى، ليتم محاسبته فيما دبره ونفذه من جرائم ضد رجال الجيش والشرطة والمواطنين الأبرياء.





وأكد يوسف علام أحد اقارب المجند الشهيد محمد مصطفى جودة ابن مركز طوخ ان اليوم يوم فرحة وعيد على جميع اهالى الشهداء وأبنائهم مشيرا الى ان كل يوم كان يمر علينا والارهابى على قيد الحياة كان عذاب لنا كلنا.

وأضاف اليوم بعد إعدام الإرهابي بردت صدورنا من الفرحة وأخذنا حق الشهداء قاليوم انتصار عظيم لنا مشيدا فى العدالة والحكومة المصرية والقصاص العادل وأخذ حق الشهداء.

‎‫وقالت السيدة محمد أحد اقارب الشهيد أطلقنا اليوم الزغاريد، وشعرنا أن حق الشهيد رج له مؤكدة أن مصر لن تترك حق أبنائها ولا تفرط فيهم

وأضافت أن الجميع من أسر الشهداء اليوم في حالة من الفرحة والسعادة بعد رجوع حق أبناءهم وإعدام الإرهابي