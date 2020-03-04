ملتقى القاهرة الدولي للخط العربي يناقش فنون الخط وتطوراته.. صور

وتضم فعاليات الدورة الجديدة معرضا للمشاركين في المسابقة الرسمية، بالإضافة إلى معرض عام لأعمال المكرمين وضيوف الشرف وكبار الخطاطين، كما يقام معرض خاص لأعمال الفنان الراحل عبد الرازق سالم أشهر من كتب كراسات الخط العربي للتعليم الإبتدائي، ويعد كتابه "دعاء القرآن" من أروع ما كتب بالخط الفارسي على النسق المصري بخبرة خطية وفنية يندر تكرارها.

كما تقام على هامش الملتقى ندوة علمية دولية تناقش فنون الخط وتطوراته تحت عنوان "الحرف العربي والدراسات البينية".

يضم ملتقى القاهرة الدولى لفن الخط العربى من مختلف بلدان العالم للمشاركة في مسابقة الملتقى بالإضافة إلى لوحات المكرمين فى المعرض من الشخصيات المؤثرة فى مجال الخط العربى.