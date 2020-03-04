لإعادة الجماهير.. رضا عبدالعال يقترح حبس المشاغبين من سنة إلى 3

طالب رضا عبدالعال نجم النادى الأهلي والزمالك بضرورة فرض القانون وإظهار العين الحمراء من أجل تفادى أى خروج عن النص لإعادة الجماهير إلى المدرجات فى الملاعب بالدورى الممتاز.





قال رضا عبدالعال فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" مطلوب ا لصرامة فى وجه من يخرج عن النص و فرض القانون ولازم العين الحمراء ولازم يكون عبرة للخارجين عن القانون وتلجأ إلى الشغب فى الملاعب خلال المباريات فى المسابقات المحلية.





وتابع: الجماهير هم عصب كرة القدم والمشجعين ظهروا بشكل رائع فى مباراتى الأهلى أمام صن داونز والزمالك والترجي في ذهاب ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا و شكلوا لوحة تاريخية رائعة فى تشجيع ومؤازرة فريقهم على المستوى الإفريقي.









أضاف: لابد من تطبيق سياسة الثواب والعقاب فى حالة الإستقرار على إعادة الجماهير إلى المدرجات فى الدورى الممتاز بالدور الثاني واللى يقل أدبه على البلد أو أى حد يغلط فى البلد ولا الجيش والشرطة باعتبارها مؤسسات البلد يتم محاسبته جنائيا على الفور وتطبيق القانون بصرامة كى لا يتسنى للخارجين عن النص مجرد التفكير فى أعمال الشغب.





شدد على وجوبية معاقبة الجماهير التى تقوم بتكسير الكراسي فى المدرجات بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وتغريمه ماليا مشيرا إلى أن من يخطئ فى الشرطة يتم حبسه من سنة إلى 3 سنوات وتغريمه ماليا كى يكون عبرة للخارجين عن النص داخل الملاعب.



