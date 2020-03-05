أمين الفتوى: قراءة المرأة للقرآن بدون حجاب يجوز بشرط

حكم قراءة المرأة للقرآن الكريم بدون حجاب وبنصف كم.. سؤال ورد للشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.





وأوضح " عثمان "، خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار أنه يجوز فلا يشترط لقراءة القرآن الكريم ما يشترط فى الصلاة إلا فى بعض الأمور كوجوب الطهارة لمس المصحف، حتى أن بعض الفقهاء أجازوا ذلك.

وتابع: إذا كانت المرأة متوضئة وفى منزلها بملابس المنزل فلا مانع من قراءة القرآن الكريم، فهذا نوع مه أنواع الذكر مثل التسبيح.

هل يجوز للمرأة القراءة في المصحف بدون حجاب؟.. أوضح الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فى إجابته عن سؤال ورد اليه وذلك خلال فتوى مسجلة له.





وأجاب شلبي، قائلًا: أنه يجوز للمرأة أن تقرا القرآن من المصحف بدون حجاب ولا مانع من ذلك، فغطاء الرأس يقول عنه العلماء أنه أدب من أداب التلاوة لكنه ليس شرطًا، لأفتًا الى أنه يجوز للمرأة وهى بملابس بيتها أن تقرأ قرأن ولا حرج فى ذلك ولا يشترط أن تغطي شعرها أو ترتدي الحجاب.





وأشار الى أنه لو ارتدت الحجاب وهى تقرأ القرأن فهذا يكون أفضل فتكون بذلك أتت بالقراءة ومعها آداب القراءة.





هل يجوز قراءة القرآن بملابس البيت الخفيفة ؟

قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية أنه يجوز قراءة القرآن بأي نوع من الملابس سواء خفيفة او ثقيلة المهم ان تكون ساترة للعورة وخاصة " العورة المغلظة" لافتا إلى أن قراءة المرأة القرآن بشعرها اي بدون حجاب جائز ، وكذلك الرجل يجوز له قراءة القرآن بأي نوع من الملابس بشرط ان تكون ساترة للعورة ايضا.





وأضاف عاشور خلال خدمة البث المباشر ردا على اسئلة المواطنين الواردة الى صفحة دار الإفتاء والأفضل والمستحب ان يكون الاحتشام في الملابس للرجل او المرأة لأن كلام الله عز وجل له قدسية خاصة.



