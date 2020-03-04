مسروقة.. سبب حذف يوتيوب مهرجان عود البطل لـ حسن شاكوش وعمر كمال

حسن جاكسون أن إدارة موقع يوتيوب حذفت مهرجان عود البطل بعد ساعات من طرحه بعد أن أثبت أنه مسروق من مهرجان

"خطفتني"، الذي طرحه في 22 فبراير الماضي وتم التعدى على حقوقه الفكرية.





ونشر المطرب الشعبى عمر كمال تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك فى اول تعليق له بعد حذف اغنيته الجديدة عود البطل من يوتيوب.

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وقال عمر كمال :" نفس اللى حصل ف #بنت_الجيران بيحصل تانى ف #عود_البطل.

وأضاف عمر: "الاغنية أتوقفت بعد ٧ ملايين مشاهدة في اول يوم وديه محصلتش تماما مع اى اغنية نزلت قبل كده .. بس معلش خير والله حصل كده ف بنت الجيران وبقت ١٧٠ مليون".

أكد مغنى المهرجانات